رئيس غرفة الذهب يكشف مفاجأة بشأن أسعار الذهب

قال واصي أمين، رئيس غرفة صناعة الذهب، إن أسعار الذهب في مصر، تتوازى مع أسعار الذهب في البورصات العالمية، لافتًا إلى أن حالات الشد التي تشهدها المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة الامريكية والصين، تؤثر على أسعار الذهب، معقبًا: "فوجئنا بارتفاع أسعار الذهب، بعد تصريحات ترامب بتأجيل المفاوضات بين بكين ونيويورك إلى 2020".



وتابع رئيس غرفة صناعة الذهب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شرف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أن السوق المصري يشهد حالة من الهدوء ممتدة منذ 2011، وقامت الكثير من المحلات بتغيير أنشطتها بعيدًا عن تجارة الذهب.



ولفت إلى أن شراء الذهب في مصر، أصبح قاصرًا على الشخص المضطر، المتمثل في الشخص الخاطب المقبل على الزواج، مشيرًا إلى أن سعر الذهب صباح اليوم ارتفع أكثر من 8 جنيهات، وانخفض مرة أخرى أربع جنيهات، مشيرًا إلى ان التوقعات تشير إلى ارتفاع أسعار الذهب على المدى الطويل.

