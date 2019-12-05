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أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 5-12-2019.. والجنيه المصري يتراجع
الخميس 05/ديسمبر/2019 - 12:10 ص
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الفجر الاقتصادي
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أسعار العملات الأجنبية اليوم
تراجع الجنيه المصري أمام أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس، بشكل طفيف، وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي، ولايزال التحرك في أسعار العملات طفيفية لتستمر حالة الاستقرار النسبي بالرغم من تباين الأداء في أداء سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة .
اسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر بالجنيه المصري
متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0687 جنيهًا للشراء 16.1840 جنيهًا للبيع .
متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم
اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.7880 جنيهًا للشراء 17.9222 جنيهًا للبيع .
متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 20.9905 جنيهًا للشراء 21.1444 جنيهًا للبيع .
متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.2523 جنيهًا للشراء 16.3773 جنيهًا للبيع .
متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري
100 ين ياباني 14.7880 جنيهًا للشراء 14.8969 جنيهًا للبيع .
اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم
سعر الريال سعودي 4.2848 جنيهًا للشراء 4.3160 جنيهًا للبيع .
سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم
دينار كويتي 52.9010 جنيهًا للشراء 53.2982 جنيهًا للبيع .
سعر الدرهم الإماراتى اليوم
درهم اماراتى 4.3742 جنيهًا للشراء 4.4056 جنيهًا للبيع .
سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم
اليوان الصيني 2.2782 جنيهًا للشراء 2.2956 جنيهًا للبيع
متوسط سعر العملات اليوم فى مصر
|
العملة
|
شراء
|
بيع
|
دولار أمريكي
|
16.0687
|
16.1840
|
يورو
|
17.6880
|
17.9222
|
جنيه إسترليني
|
20.9905
|
21.1444
|
فرنك سويسري
|
16.2523
|
16.3773
|
100 ين ياباني
|
14.7880
|
14.8982
|
ريال سعودي
|
4.2848
|
4.3160
|
دينار كويتي
|
52.9010
|
53.2982
|
درهم اماراتي
|
4.3742
|
4.4056
|
اليوان الصيني
|
2.2782
|
2.2956
أسعار العملات الأجنبية عالميًا:
سجل الجنيه الإسترليني أعلى مستوي فى 7 أشهر خلال تعاملات اليوم الأربعاء، أمام العملة الأوربية الموحدة اليورو والدولار الأمريكي، بدعم من أمال حول فوز حزب المحافظين بالإنتخابات المقبلة.
وصعد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.8 بالمائة ليسجل 1.3100 دولار وهو أعلى مستوي منذ مايو الماضي.
وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل العملة الأوروبية الموحدة اليورو بنسبة 0.7 بالمائة ليسجل 0.8468 جنيه إسترليني.
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