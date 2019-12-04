أحمد فتحي يطلب مساواته برمضان صبحي لتجديد عقده مع الأهلي

حدد أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي شروطه من أجل تجديد عقده مع القلعة الحمراء في الفترة القادمة.





وينتهي عقد أحمد فتحي مع النادي الأهلي في صيف عام 2020 ويحق له التوقيع لأي فريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.





واشترط أحمد فتحي لاعب فريق الأهلي من أجل تجديد عقده مع القلعة الحمراء ترضيته مالياً بشكل مناسب عن الموسمين الماضيين بسبب ضعف المقابل المادي الذي كان يحصل عليه 5 ملايين جنيه في الموسم الواحد .





وطلب جوكر القلعة الحمراء من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المساواة مالياً مع رمضان صبحي لاعب الفريق المعار من نادي هيدرسيلفد الإنجليزي حتى نهاية الموسم وتعويضه مالياً بالانضمام إلى الفئة الأولى.





ويضغط أحمد فتحي على النادي الأهلي من أجل الحصول على أكبر مكسب مالي في تجديد عقده مع الفريق الأحمر خاصة أنه الأخير له في الملاعب واقترابه من الاعتزال والابتعاد عن الساحرة المستديرة.





وما يساعد أحمد فتحي في الضغط على النادي الأهلي قبل التجديد وجود عرض من ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز بالتعاقد معه مقابل 15 مليون جنيه في الموسم الواحد عقب انتهاء عقده مع الأهلي رسمياً على أن يوقع في يناير المقبل مع حلول فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



