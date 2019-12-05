أسعار الدولار اليوم الخميس 5/12/2019.. والعملة الأمريكية تستعد للإستيقاظ من البيات الشتوي

أسعار الدولار اليوم





ارتفعت على أسعار الدولار خلال التعاملات اليوم الخميس، مع استعداد العملة الأمريكية الاستيقاظ من حالة البيات الشتوي التى من المتوقع أن تستمر حتى منتصف الشهر الجارى مع اقتراب أعياد الكريسماس واحتفالات رأس السنة، لتشهد العملة الأمريكية حالة من الاستقرار النسبي بالرغم من حالة التراجع العالمية أمام سلة العملات الرئيسية، وتتابع بوابة الفجر سعر صرف الدولار لحظة بلحظة.









أسعار الدولار خلال 2019





منيت أسعار الدولار بالخسائر الفادحة في رحلته خلال العام الجاري وصلت لنحو 16 % من قيمته في 2018، ولتسجل خسائر في شهر أكتوبر بنحو 2.5 % ، وهو ما يشير لعودة القوة للعملة المصرية لمستويات مارس 2017، مع وجود توقعات باستمرار صعود الجنيه مقابل الدولار حتى نهاية الربع الأول من 2020.









توقعات أسعار الدولار في 2020:





كشفت أخر التوقعات عن سعر الدولار من خلال دراسة بحثية التى تشير إلي ارتفاع سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكي لمستوى 15.9 جنيه خلال الفترة ما بين الربع الأول والثاني من 2020.









سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس:





ارتفع سعر الدولار في البنك المركزي ليسجل 16.064 جنيه للبيع والشراء 16.18 جنيه ، وبلغ سعر الدولار اليوم في مصرف ابوظبي نحو 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع، وسجل في بنك البركة نحو 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع، وبلغ في بنك مصر ايران نحو 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع.





وسجل سعر الدولار في بنوك كل من البنك الاهلى والبنك العربي الافريقي وبنك عودة والبنك المصري الخليجي ليسجل 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع، وفي بنوك المصري الخليجي والأهلى اليوناني والاهلي وبنك مصر والمصرف المتحد 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع، في حين سجل بالبنك التجاري الدولى نحو 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع.









أسعار الدولار في البنوك المصرية





البنك اسعار شراء الدولار اسعار بيع الدولار اسعار الدولار في البنك المركزي 16.0687 16.184 اسعار الدولار في بنك مصر 16.06 16.16 اسعار الدولار في البنك الأهلي 16.06 16.16 اسعار الدولار في بنك القاهرة 16.06 16.16 اسعار الدولار في بنك الإسكندرية 16.05 16.15 اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي 16.07 16.17 اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 16.08 16.17 اسعار الدولار في بنك عودة 16.07 16.17











