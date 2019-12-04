تقييم تريزيجيه والمحمدي في مباراة أستون فيلا ضد تشيلسي

شارك لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه في هزيمة نادي استون فيلا خارج ارضه أمام نظيره فريق تشيلسي بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي جمعت بين الفريقين مساء الأربعاء علي ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.





وحصل اللاعب الدولي المصري محمود حسن تريزجيه علي تقييم 7.5 من 10 بينما حصل الظهير الدولي المصري أحمد المحمدي علي تقييم 7.0 حسب ما نشرته شبكة هوسكورد العالمية للإحصاء بعد نهاية المباراة حيث استطاع مهاجم منتخبنا الوطني محمود حسن تريزجيه أن يشارك في المباراة حتي الدقيقة 70 وان يسجل هدف فريقه الوحيد في المباراة أمام تشيلسي بينما شارك لاعب منتخبنا الوطني أحمد المحمدي في المباراة كاملة واستطاع أن يصنع هدف فريقه الوحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين بالعاصمة الإنجليزية لندن.





وقام لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزجيه بعمل مراوغتين ناجحتين بالإضافة إلي 3 تسديدات علي المرمي في المباراة ونجح في استخلاص الكرة من الخصم مرتين بينما سدد المدافع الدولي المصري أحمد المحمدي تسديدة واحدة علي مرمي تشيلسي و قام باستخلاص الكرة من الخصم 3 مرات بالإضافة لصناعة هدف فريقه الوحيد.





وبهذه النتيجة حصل نادي تشيلسي علي ثلاث نقاط هامة وضعته في المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بينما ظل نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة البريميرليج.