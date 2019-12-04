Advertisements
Advertisements
Advertisements

تقييم تريزيجيه والمحمدي في مباراة أستون فيلا ضد تشيلسي

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 11:43 م
Advertisements
تريزيجيه
تريزيجيه
علي ماهر حلمي
Advertisements
شارك لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه في هزيمة نادي استون فيلا خارج ارضه أمام نظيره فريق تشيلسي بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي جمعت بين الفريقين مساء الأربعاء علي ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وحصل اللاعب الدولي المصري محمود حسن تريزجيه علي تقييم 7.5 من 10 بينما حصل الظهير الدولي المصري أحمد المحمدي علي تقييم 7.0 حسب ما نشرته شبكة هوسكورد العالمية للإحصاء بعد نهاية المباراة حيث استطاع مهاجم منتخبنا الوطني محمود حسن تريزجيه أن يشارك في المباراة حتي الدقيقة 70 وان يسجل هدف فريقه الوحيد في المباراة أمام تشيلسي بينما شارك لاعب منتخبنا الوطني أحمد المحمدي في المباراة كاملة واستطاع أن يصنع هدف فريقه الوحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وقام لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزجيه بعمل مراوغتين ناجحتين بالإضافة إلي 3 تسديدات علي المرمي في المباراة ونجح في استخلاص الكرة من الخصم مرتين بينما سدد المدافع الدولي المصري أحمد المحمدي تسديدة واحدة علي مرمي تشيلسي و قام باستخلاص الكرة من الخصم 3 مرات بالإضافة لصناعة هدف فريقه الوحيد.

وبهذه النتيجة حصل نادي تشيلسي علي ثلاث نقاط هامة وضعته في المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بينما ظل نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة البريميرليج.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

رتيب الدوري الإنجليزي تشيلسي واستون فيلا تشي تريزيجيه ترتيب الدوري الغتجليزي المحمدي استون فيلا

أخبار تهمك

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح

منذ ساعتين

«يلا شووت cup masr» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربول جودة متعددة NOW

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس مجانًا تابع لايف السعودية ksa ضد قطر Premier League live stream

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. الأهلي يغري نجم الزمالك بـ15 مليون جنيه

منذ أقل من ساعة

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعوديةNOW

منذ ساعتين

مشاهد مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع نتيجة مباراة ليفربول Liverpool

منذ ساعتين و 7 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر الآن liverpool v everton live on tv «قناة مجانية»

منذ أقل من ساعتين

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع Gameweek 15

منذ ساعتين و 13 دقيقة

اونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ONLINE

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة سارة لجماهير برشلونة بشأن مدرب الفريق القادم

منذ ساعة و نصف

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف PLUS ماتش ليفربول رابط Live Match

منذ أقل من ساعتين

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وايقرتون بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين YALLA MATCH

منذ ساعتين و 39 دقيقة

موضوعات متعلقة

أول تعليق من تريزيجيه بعد فوز أستون فيلا الساحق على نوريتش سيتي

تريزيجيه يحصل على أعلى تقييم للاعبي أستون فيلا ضد مانشستر سيتي

تقييم المحمدي وتريزيجه في الديربي أمام ولفرهامبتون

نتيجة مباراة ليفربول واستون فيلا.. تريزجيه يسجل هدف عالمي

تعرف على تقييم محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد أستون فيلا

تعرف على تقييم محمود حسن "تريزيجيه" ضد ليفربول

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 م

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف PLUS ماتش ليفربول رابط Live Match

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

10:11 م

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

10:27 م

مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس مجانًا تابع لايف السعودية ksa ضد قطر Premier League live stream

10:13 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعوديةNOW

10:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status