أخبار نادي الزمالك اليوم الأربعاء: ثلاثية الشرقية.. سر احتفال بن شرقي.. عرض ضخم من الأهلي لخطف نجم الفريق

شهد نادي الزمالك اليوم الأربعاء 4 ديسمبر العديد من الأخبار والأحداث الهامة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها فوز الفريق على الشرقية وسر احتفال بن شرقي وتصريحات مرتضى منصور وغيرها من الأحداث الهامة.





أهم أخبار نادي الزمالك اليوم





الزمالك يضرب الشرقية بثلاثية في كأس مصر





استطاع نادي الزمالك ان يفوز على نظيره نادي الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر على استاد القاهرة الدولي.





أول تعليق من كارتيرون على فوز الزمالك على الشرقية





علق باتريس كارتيرون مدرب نادي الزمالك الجديد على فوز الفريق اليوم على نادي الشرقية بثلاثية في بطولة كأس مصر.





وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي لمباراة الشرقية: "راضي عن أداء اللاعبين أمام الشرقية والتأهل، كان من الممكن أن نفوز بنتيجة أكبر"، مشيرًا إلى أن ما سهل فوز الزمالك هدفى الشوط الأول.





وتابع المدرب الفرنسي :" كنا قادرون على الفوز بعدد كبير من الهداف ولكن هناك تصرع في الاداء وراض عن مجمل الأداء اليوم".





وواصل كارتيرون حديثه: "لقد تحدثت مع الجهاز المعاون وعلمت منهم عن الكثير، من اللاعبين، وايضا تحدثت مع شيكابالا واوباما، وقمت بإشراكهم اليوم لعودتهم لفرمة المباريات، وشاهدت المباريات الماضية.





وأتم مدرب الزمالك الجديد :"تعرفت على اللاعبين بشكل اكبر في الملعب، وهناك الكثير من الملاحظات التي شاهدتها ومنها اللياقة البدنية التي تحتاج للزيادة والعمل اكبر على الطرق الهجومية.





أخر أخبار نادي الزمالك اليوم





الأهلي يغري نجم الزمالك بعرض ضخم





دخل مسئولو النادي الأهلي في مفاوضات مع وكيل أعمال طارق حامد لاعب وسط نادي الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





وينوي النادي الأهلي ضم طارق حامد في الشتاء مقابل 13 مليون جنيه بالإضافة إلى 2 مليون يورو كحملة إعلانية أي حوالي 15 مليون جنية.





سر احتفال بن شرقي بهدفه في مرمى الشرقية





سجل أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك هدفين اليوم في مرمى نادي الشرقية من أهداف فريقه الثلاثة في مباراة اليوم بكأس مصر.





وحرص اشرف بن شرقي ولاعبو الزمالك المتواجدين في الملعب على الاحتفال مع لاعبي الفريق المتواجدين على دكة البدلاء في إشارة منهم إلى أن الفريق بأكمله يد واحده.





أخبار نادي الزمالك اليوم





النقاز يحدد شروطه للعودة إلى الزمالك





حدد التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن لنادي الزمالك شروطه للعودة للفريق مرة أخرى عقب إعلانه منذ عدة أيام بفسخ تعاقده مع الفريق بسبب عدم حصوله على مستحقاته.





وأكد النقاز في تصريحات تليفزيونية أنه إذا كان يريد الزمالك عودته مرة أخرى عليه التفاوض معه مرة أخرى وتوقيع عقد جديد معه بشروط جديده.





موعد مباراة الزمالك القادمة





ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي أول أغسطس يوم السبت 17 ديسمبر القادم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.