تريزيحيه يسجل في خسارة أستون فيلا أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

حقق نادي تشيلسي فوزًا هامً ا على ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن مساء الأربعاء ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وشارك اللاعب الدولي المصري أحمد المحمدي في المباراة كاملة وقدم أداء أكثر من رائع بينما شارك المهاجم الدولي المصري محمود حسن تريزجيه في المباراة حتي الدقيقة 74 واستطاع أن يسجل هدف فريقه الوحيد في المباراة بطريقة رائعة من صناعة أحمد المحمدي بينما سجل ابراهام هدف تشيلسي الأول وأضاف مونت صانع ألعاب نادي تشيلسي الهدف الثاني في الدقيقة 55 من عمر المباراة.





وبهذه النتيجة رفع نادي تشيلسي رصيده من النقاط الي 29 نقطة في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " و المؤهل لبطولة دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل.





بينما توقف نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزجيه عند المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة فى جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".



