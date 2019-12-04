نشرة أخبار برشلونة اليوم: خبر سار لميسي.. وصدمة لسواريز بسبب لاعب ريال مدريد.. ومانشستر يونايتد يستهدف نجم البرسا

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الأربعاء 4 - 12 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى توابع فوز البارسا على فريق أتليتكو مدريد في الدوري الاسباني، وتوابع تتويج اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الأربعاء الموافق 4 - 12 - 2019 :-





- عاجل.. مفاجأة سارة لجماهير برشلونة بشأن مدرب الفريق القادم





وأشارت التقارير الصحفية الإسبانية إلى أن إدارة نادي برشلونة تفكر في إقالة إرنستو فالفيردي مدرب الفريق من عمله في حالة هزيمة الفريق في أي مباراة قادمة، كما ذكرت التقارير أنه في حالة استمر فالفيردي مع نادي برشلونة فأنه سيرحل في نهاية الموسم ولن يكمل موسم أخر مع الفريق.





- إدارة برشلونة تزف بشري سارة للجماهير بشأن ميسي





أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الكاتالونية اليوم الأربعاء أن رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو يجري بنفسه اتصالات شخصية مع ليو ميسي ومحيطه للتفاوض بشأن تجديد عقده، علماً بأن العقد الحالي يتضمن امكانية رحيل "البرغوث" العام المقبل حال طلب ذلك.





- برشلونة يسخر من لويس سواريز بسبب لاعب ريال مدريد





وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن سواريز عرض على إدارة نادي برشلونة التعاقد مع الأوروجواني فيديريكو فالفيردي لاعب وسط نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لتدعيم مركز الوسط في الفريق، وكشفت الشبكة أن إدارة نادي برشلونة سخرت من لويس سواريز بل وبدأوا في الضحك على اقتراحه بالتعاقد مع فالفيردي.





- أنباء سارة في برشلونة بسبب ميسي





وتحدث جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة عن مستقبل ميسي مع الفريق الكتالوني خاصة وأن عقده ينتهي في يونيو 2021، ويحق له الرحيل في نهاية الموسم الحالي بشكل مجاني، وقال "بارتوميو" في تصريحات صحفية: " اتواصل مع ميسي بشكل مستمر ونتحدث بخصوص مستقبله الكروي وموقفه من الاستمرار مع برشلونة، ميسي قادر على الاستمرار عدة سنوات بالمستطيل الأخضر، لا يزال قادر على العطاء في الملعب".





- مفاجأة.. مانشستر يونايتد يستهدف خطف نجم برشلونة





أكد موقع "مانشستر إيفينينج نيوز" الإنجليزي أن نادي مانشستر يونايتد يرغب في ضم التشيلي أرتورو فيدال لاعب وسط نادي برشلونة خلال فترة انتقالات يناير القادمة، وذلك بعد عدم الاعتماد عليه في الفريق الكتالوني هذا الموسم.





- كوتينهو يصدم برشلونة بسبب بايرن ميونيخ





أشار النجم البرازيلي مهاجم برشلونة فيليب كوتينهو أنه يريد البقاء في بايرن ميونيخ بمجرد انتهاء فترة الإعارة في ملعب أليانز أرينا بشهر مايو المقبل، ومنذ انتقاله إلى بايرن ميونيخ ، أعاد كوتينهو اكتشاف شكل ما، حيث يعيش البرازيلي أجواء جيدة في الفريق البافاري، وسجل ثلاثة أهداف إلى جانب المطالبة بخمس تمريرات حاسمة.





- أتليتكو مدريد يرغب في ضم نجم برشلونة





يرغب فريق أتليتكو مدريد في التعاقد مع نجم فريق برشلونة ايفان راكتيتش لاعب خط الوسط خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة من أجل تدعيم هذا المركز في الفريق المدريدي الذي يواجه صعوبات كبيرة هذا الموسم مع مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني.