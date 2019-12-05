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مصطفى الفقي: مصر صنعت طائرة في الستينات بالمشاركة مع الهند

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 07:46 ص
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن نكسة 1967 لم تكن ضربة للقوات المسلحة فقط، ولكن ضربة لمعدل النمو في مصر ككل، معقبًا: "النكسة قضت على التجربة الصناعة الناصرية التي كانت ترفع شعار من الإبرة للصاروخ". 

وتابع "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أن مشكلة الصناعة في مصر أنها كثيرًا ما تتأثر بالأوضاع السياسية، لافتَا إلى أن الرئيس إذا كان لديه إرادة نحو إحداث ثورة صناعية بدعم من الشعب، فسوف ينجح في هذا الأمر. 

وأشار إلى أن مافيا رجال الأعمال الذي يتعايشون على الاستيراد، هم من سيقومون بضرب أي محاولة للصناعة، لذلك لابد من اعداد برامج حمائية للصناعة الوطنية، والرئيس السيسي هو الأقدر على القيام بهذا الأمر. 

ولفت إلى أن مصر قامت بتصنيع طائرة في الستينات بالإنتاج المشترك مع الهند، ولكن تم وقف هذه التجربة، وتم الاعتماد على الاستيراد من الخارج، معقبًا: "الاستيراد يشعرنا بالتقدم الوهمي، كل شيء موجود لكنه ليس منتج محليًا".
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الكلمات المفتاحية

مصر عبد الناصر تصنيع الهند

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