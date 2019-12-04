الدفاع السعودية تطلق باقي حساباتها الرسمية على عدد من منصات التواصل الاجتماعي

أطلق رئيس هيئة الأركان العامة السعودية، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، بقية حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لوزارة الدفاع السعودية على منصات



(فيسبوك، يوتيوب، انستجرام، سناب شات) وذلك تحت معرف (modgovks)، بحضور رئيس هيئة الاتصالات وأمن وتقنية المعلومات للقوات المسلحة ومدير عام إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي للقوات المسلحة.



واستمع الفريق الأول الرويلي لشرح من قبل مدير عام إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي للقوات المسلحة عن أهداف الحسابات التي تخدم منسوبي الوزارة بمختلف قطاعاتها والتواصل مع وسائل الإعلام المختلفة لنقل كل ما يخص الوزارة ونشاطاتها كمصدر للخبر والمعلومة الصحيحة والتفاعل مع ما يطرح من موضوعات واستفسارات تتعلق بوزارة الدفاع.



وأكد رئيس هيئة الأركان العامة من خلال تدشينه حسابات وزارة الدفاع بذل كل الجهود واستثمار كل الإمكانات والطاقات للاستفادة من هذه الحسابات للمساهمة في إبراز دور القوات المسلحة والحرص على الدقة في العمل الإعلامي وتقديم الرسالة الإعلامية السامية التي تعكس ما وصلت إليه وزارة الدفاع بشكل خاص والمملكة بشكل عام من تطور وإبراز جهودها في التصدي لكل من يحاول المساس بأمن الوطن الغالي، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على وطننا عزه وشموخه وأمنه واستقراره بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ء وزير الدفاع.