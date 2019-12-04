Advertisements
Advertisements
Advertisements

الدفاع السعودية تطلق باقي حساباتها الرسمية على عدد من منصات التواصل الاجتماعي

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 11:20 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements
أطلق رئيس هيئة الأركان العامة السعودية، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، بقية حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لوزارة الدفاع السعودية على منصات

(فيسبوك، يوتيوب، انستجرام، سناب شات) وذلك تحت معرف (modgovks)، بحضور رئيس هيئة الاتصالات وأمن وتقنية المعلومات للقوات المسلحة ومدير عام إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي للقوات المسلحة.

واستمع الفريق الأول الرويلي لشرح من قبل مدير عام إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي للقوات المسلحة عن أهداف الحسابات التي تخدم منسوبي الوزارة بمختلف قطاعاتها والتواصل مع وسائل الإعلام المختلفة لنقل كل ما يخص الوزارة ونشاطاتها كمصدر للخبر والمعلومة الصحيحة والتفاعل مع ما يطرح من موضوعات واستفسارات تتعلق بوزارة الدفاع.

وأكد رئيس هيئة الأركان العامة من خلال تدشينه حسابات وزارة الدفاع بذل كل الجهود واستثمار كل الإمكانات والطاقات للاستفادة من هذه الحسابات للمساهمة في إبراز دور القوات المسلحة والحرص على الدقة في العمل الإعلامي وتقديم الرسالة الإعلامية السامية التي تعكس ما وصلت إليه وزارة الدفاع بشكل خاص والمملكة بشكل عام من تطور وإبراز جهودها في التصدي لكل من يحاول المساس بأمن الوطن الغالي، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على وطننا عزه وشموخه وأمنه واستقراره بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ء وزير الدفاع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة الدفاع السعودية منصات التواصل الإجتماعي محمد بن سلمان حسابات رسمية

أخبار تهمك

مشاهد مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع نتيجة مباراة ليفربول Liverpool

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. مفاجأة سارة لجماهير برشلونة بشأن مدرب الفريق القادم

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. الأهلي يغري نجم الزمالك بـ15 مليون جنيه

منذ أقل من ساعة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول NOW

منذ ساعتين

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع Gameweek 15

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف PLUS ماتش ليفربول رابط Live Match

منذ أقل من ساعتين

«يلا شووت cup masr» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربول جودة متعددة NOW

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح

منذ ساعتين

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

منذ حوالي 6 ساعات

لينك قناة مفتوحة مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول اليوم

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر الآن liverpool v everton live on tv «قناة مجانية»

منذ أقل من ساعتين

اونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ONLINE

منذ أقل من ساعتين

أونلاين FREE MATCH مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش ليفربول (قناة مفتوحة)

منذ ساعة و نصف

مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس مجانًا تابع لايف السعودية ksa ضد قطر Premier League live stream

منذ أقل من ساعتين

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وايقرتون بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين YALLA MATCH

منذ ساعتين و 37 دقيقة

موضوعات متعلقة

بأمر محمد بن سلمان.. القوات المسلحة السعودية تتخذ إجراء خاصا خلال موسم الحج

سبق – السعودية | ولي العهد يزور قوات التحالف في المنطقة الجنوبية

بالصور..محمد بن سلمان يشرف على سير عمليات قوات التحالف العربي

عكاظ - السعودية | وزارة الدفاع تكشف حقيقة لقاء "الرويلي" برئيس الأركان الإسرائيلي

البشيريوجه بضرورة التعاون العسكري مع السعودية في اليمن

"الرويلي" يزور مصابي القوات المسلحة في عمليتي عاصفة الحزم و إعادة الأمل

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 م

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف PLUS ماتش ليفربول رابط Live Match

لينك قناة مفتوحة مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول اليوم

10:11 م

أونلاين FREE MATCH مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش ليفربول (قناة مفتوحة)

10:27 م

مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس مجانًا تابع لايف السعودية ksa ضد قطر Premier League live stream

10:13 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول NOW

10:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status