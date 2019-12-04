Advertisements
Advertisements
Advertisements

وبحب عمرو موسى.. قصة أغنية شهيرة جمعت شعبولا بـ وزير الخارجية

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 11:53 م
Advertisements
شعبان عبدالرحيم
شعبان عبدالرحيم
حمزة دياب
Advertisements
تعد أغنية "انا بكره إسرائيل"، من أشهر الأغاني الشعبية، ولكن لهذه الأغنية قصة أخرى ظهرت اليوم فى عزاء المطرب الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم، حينما حضر أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق عمرو موسى لتقديم العزاء في "شعبولا" ليعيد للإذهان كلمات أغنية تعد هي الأشهر في تاريخ المطرب الراحل.

ونعى عمرو موسى المطرب الشعبي والذي وافته المنية أمس الثلاثاء أثر أزمة قلبية، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، قائلا:"رحم الله شعبان عبدالرحيم كان مصريا طيبا يعيش يؤدي ويمتع ويحب ويكره كما في أغنيته الشهيرة، كان مؤديا من نوع خاص لجزء من الفن وبعضا من الطرافة وقليل من السياسية، خليط حفر لشعبان، مع هييييته الشهيرة، مكانا في قلوب المصريين. رحمه الله".

وحضر منذ قليل أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، لتقديم العزاء لأسرة الراحل والذي يقام بجوار منزل العائلة بشارع الشيشينى بمحطة الطوابق شارع فيصل.

فما هي قصة الأغنية التى جمعت أمين عام جامعة الدول العربية بالمطرب الشعبى؟

غنى شعبان عبدالرحيم الأغنية الشهيرة أنا بكره إسرائيل، وأثنى في أحد مقاطعها على عمرو موسى والذى كان يشغل وقتها منصب وزير الخارجية، بسبب مواقفه المناهضة للاحتلال الصهيوني لفلسطين.

وذكر عبدالرحيم وقتها في الأغنية التى عرضت عام 2000، وزير الخارجية، قائلا: "وبحب عمرو موسى بكلامه الموزون".

وحظت هذه الإغنية شهرة واسعة لاحتوائها على كلمات تهاجم دولة إسرائيل فى الوقت الذى كانت تئن فيه فلسطين وتلقى تعاطفا من الجميع.

الأمر بدوره انعكس على وزير الخارجية الأسبق، عندما نعى المطرب الشعبي على صفحته الشخصية الأمر لم يقتصر عند هذا الحد بل ذهب بنفسه لتقديم واجب العزاء بحى فيصل.

وتتحدث أغنية أنا بكره إسرائيل عن أفعال دولة إسرائيل الشنيعة بأهل فلسطين والجولان وجنوب لبنان، وهى إغنية من تأليف إسلام خليل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

عمرو موسى شعبيه شعبان عبدالرحيم رحيل شعبان عبد الرحيم الطرب الشعبى أنا بكره إسرائيل

أخبار تهمك

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف PLUS ماتش ليفربول رابط Live Match

منذ أقل من ساعتين

مشاهد مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع نتيجة مباراة ليفربول Liverpool

منذ ساعتين

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وايقرتون بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين YALLA MATCH

منذ ساعتين و 36 دقيقة

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

لينك قناة مفتوحة مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول اليوم

منذ أقل من ساعتين

أونلاين FREE MATCH مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش ليفربول (قناة مفتوحة)

منذ ساعة و نصف

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر الآن liverpool v everton live on tv «قناة مجانية»

منذ أقل من ساعتين

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع Gameweek 15

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. مفاجأة سارة لجماهير برشلونة بشأن مدرب الفريق القادم

منذ ساعة و نصف

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول NOW

منذ ساعتين

مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس مجانًا تابع لايف السعودية ksa ضد قطر Premier League live stream

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. الأهلي يغري نجم الزمالك بـ15 مليون جنيه

منذ أقل من ساعة

«يلا شووت cup masr» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربول جودة متعددة NOW

منذ حوالي 5 ساعات

اونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ONLINE

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

وفاة شعبان عبدالرحيم .. معلومات وتفاصيل في حياة الراحل

بعد أن غنى ضدها.. إسرائيل تعلق على في وفاة شعبان عبدالرحيم

محطات في حياة شعبان عبد الرحيم من مهنة الـ "مكوجي" إلى اختراق عالم الفن

عمرو موسى ينعى المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم

وفاة المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم عن عمر 62 عاما.. وإسرائيل تشمت: "إلى الجحيم إن شاء الله"! (صور)

إليسا: "حزينة كتير لرحيل شعبان عبد الرحيم"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 م

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف PLUS ماتش ليفربول رابط Live Match

لينك قناة مفتوحة مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول اليوم

10:11 م

أونلاين FREE MATCH مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش ليفربول (قناة مفتوحة)

10:27 م

مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس مجانًا تابع لايف السعودية ksa ضد قطر Premier League live stream

10:13 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول NOW

10:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status