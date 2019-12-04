ألمانيا تؤكد أهمية تعزيز الجهود لمكافحة اليمين المتطرف

أكد وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر،

أهمية تعزيز الجهود المشتركة للولايات الألمانية لمكافحة اليمين المتطرف، ومعاداة السامية.





وأوضح زيهوفر، خلال تصريحاته، بعد وصوله إلى مدينة لوبيك مساء الأربعاء، للمشاركة في مؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية، أن مستوى التهديد الذي يمثله الإرهاب اليميني المتطرف، والإسلامي لا يزال "مرتفعاً للغاية".