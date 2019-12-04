بالأسماء.. المقاومة تكشف عن ضحايا جدد للانتفاضة الإيرانية

كشفت الموقع الرسمی لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية عن مجموعة أخرى من ضحايا الانتفاضة الإيرانية، موضحاً أنّ عدد شهداء الانتفاضة بلغ أكثر من 1000 شهيد.





ولفتت المقاومة إلى أن المظاهرات طالت 189 مدينة إيرانية، فيما أفادت تقارير المقاومة الإيرانية من داخل البلاد أن قوى الأمن الداخلي القمعية قد سجّلت 1029 شهيدًا.





وأعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية اليوم أسماء 46 شهيدًا آخر للانتفاضة، ليبلغ عدد الشهداء الذين تم الإعلان عن أسمائهم 301 شهيدًا.





وذكرت المقاومة أنه لوحظ أن من بين الشهداء عدد كبير من الناشئين والمراهقين دون 18 عامًا بين الشهداء، كما استخدم النظام في كثير من المواقع الرشاشات الثقيلة والهليوكوبتر والدبابة لقمع المواطنين.





وبيّنت أن محافظ طهران اعترف باعتقال 2021 شخصًا في العاصمة وحدها خلال الانتفاضة، فيما أشارت المقاومة في وقت سابق أن أكثر من 12 ألفًا من المواطنين والشباب اعتقلوا في عموم البلاد.





وأكدت أن هذه المجزرة المروّعة ضد المواطنين العزّل الذين انتفضوا ضد حكم الملالي المجرم الفاسد، تشكل واحدة من أكثر الجرائم ترويعًا في القرن الحادي والعشرين وتعتبر جريمة كبرى ضد الإنسانية.





وكانت زعيمة المقاومة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة للمقاومة الإيرانية، وجهت التحية للشهداء الكرام في انتفاضة الشعب الإيراني، ودعت مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، إلى إدانة هذه المجزرة الكبيرة، وإلى العمل الفوري لوقف الجريمة ضد الإنسانية وإطلاق سراح المعتقلين.





وأشددت أن التقاعس تجاه مجزرة الشعب الإيراني عمل لا يقبل التبرير، وأن النظام يراه الضوء الأخضر لاستمرار جرائمه وتصعيدها،وتبقى هذه الجريمة جرحاً عميقاً على ضمير الإنسانية. كما دعت السيدة رجوي الأمين العام للأمم المتحدة إلى إرسال بعثة إلى إيران لتقصي الحقائق حول أبعاد هذه المجزرة الكبيرة وزيارة السجون والمعتقلين.





وناشدت "رجوي" مجلس الأمن الدولي والرئيس الدوري لهذا المجلس اعتبار مجزرة الشعب الإيراني جريمة ضد الإنسانية، حتى يتم تقديم قادة النظام والمسؤولين عن هذه الجريمة للعدالة، وطرد نظام الاستبداد الدموي الحاكم في إيران من الأمم المتحدة وتقديم خامنئي وروحاني وآخرين من قادة النظام للعدالة.



