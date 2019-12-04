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مسؤولون: البحرية الأمريكية تستولي على صواريخ إيرانية
الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:33 م
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الفجر
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صرح مسؤولون أمريكيون، أن البحرية الأمريكية استولت على مخبأ كبير لأجزاء صواريخ يشتبه أنها إيرانية ومتجهة إلى ميليشيات الحوثي في اليمن.
وأوضح المسئولون، خلال تصريحات نقلتها "سكاي نيوز عربية"، أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الاستيلاء على مكونات لصواريخ متطورة وهي في طريقها إلى اليمن.
وأكد المسئولون أن هذا الحادث يكشف استمرار تهريب الأسلحة بشكل غير قانوني للحوثيين.
وأشار المسئولون الأمريكيون إلى أن البحرية وفريق خفر السواحل الأمريكية استولت على قارب يحمل أجزاء الصواريخ يوم الأربعاء الماضي في شمال بحر العرب.
ويذكر أن كشف مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) والإدارة الأمريكية عن توافر معلومات استخباراتية جديدة بشأن تهديد إيراني مُحتمل للقوات والمصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
وقال مسؤولان في الإدارة الأمريكية لـCNN: "كانت هناك معلومات استخبارية متطابقة في الأسابيع القليلة الماضية"، وأضافا أنه تم جمعها خلال نوفمبر من قبل الجيش والأجهزة الاستخباراتية.
ولم يذكر المسؤولان طبيعة هذه المعلومات، لكن في الأسابيع القليلة الماضية، كان هناك تحركات لقوات وأسلحة إيرانية يمكن أن تضع مخاوف الولايات المتحدة في محلها فيما يتعلق بهجوم مُحتمل، إذا أمر النظام الإيراني به، حسبما قال المسؤولون.
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