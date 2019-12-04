ملخص وأهداف مباراة الزمالك والشرقية (3-1) في كأس مصر.. بن شرقي يسجل هدفين (فيديو)

استطاع الزمالك إقصاء فريق الشرقية من الدور الـ 32 من بطولة كأس مصر، حيث شهد استاد القاهرة الدولي فوز سهل لفريق الزمالك ضد الشرقية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ليعبر النادي الملكي للدور الـ 16 من البطولة، وفيما يلي نقدم لكم ملخص وأهداف مباراة الزمالك والشرقي.





أهداف مباراة الزمالك والشرقية في كأس مصر





بدأت مباراة الزمالك ضد الشرقية الساعة 7:30 مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد القاهرة الدولي، وبدأ الزمالك الهدف الأول عن طريق اللاعب أشرف بن شرقي في الدقيقة 24 من عمر اللقاء، وسجل فرجاني ساسي الهدف الثاني للملكي في الدقيقة 41 من عمر المباراة.





وفي الدقيقة 77 من عمر المباراة سجل بن شرقي الهدف الثاني له والثالث للزمالك، واستطاع فريق الشرقية تبيض وجه ليسجل هدفة الوحيد في اللقاء بالدقيقة 91.





فيديو أهداف مباراة الزمالك ضد الشرقية