"الشهاوي" : ورش لدعم النزاهة ورفع كفاءة خدمة العملاء بالمنيا

قال المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا أنه بناءًا على التوجهات العامة للدولة وتكليفات اللواء الوزير اسامه القاضى محافظ المنيا، وتعليمات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة القابضة نظمت الادارة العامة للتدريب ورش عمل لدعم النزاهة داخل كافة مؤسسات الشركة تم تنظيم ورشة عمل لوضع الخطط التنفيذية لتطبيق إجراءات دعم النزاهة داخل القطاع التجارى بالشركة

وأضاف الشهاوى ان الهدف من الورشة وضع القواعد الخاصة بالتعاملات للجمهور بحيث يتم وضع لافتات بكافة الإجراءات للجمهور ليعرف العميل ماله وما عليه تحقيق مبادئ التى أنشئت من أجلها إلادارة العامة لدعم الجوده والنزاهة وهى الشفافية والمسائلة والمشاركة.





وأكد الشهاوى ان الهدف من هذه الورش التحديث الدائم والمستمر لمنظومة العمل داخل الشركة للوصول إلى المستويات القياسية والعالمية.



