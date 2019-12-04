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"الشهاوي" : ورش لدعم النزاهة ورفع كفاءة خدمة العملاء بالمنيا

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:00 م
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جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
أحمد الشيخ
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قال المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا أنه بناءًا على التوجهات العامة للدولة  وتكليفات  اللواء الوزير اسامه القاضى  محافظ المنيا، وتعليمات  المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة القابضة  نظمت الادارة العامة للتدريب ورش عمل لدعم النزاهة داخل كافة مؤسسات الشركة تم تنظيم ورشة عمل لوضع الخطط التنفيذية لتطبيق إجراءات دعم النزاهة داخل القطاع التجارى بالشركة 
وأضاف الشهاوى ان الهدف من الورشة وضع القواعد الخاصة بالتعاملات للجمهور بحيث يتم وضع لافتات بكافة الإجراءات للجمهور ليعرف العميل ماله وما عليه تحقيق مبادئ التى أنشئت من أجلها إلادارة العامة لدعم الجوده والنزاهة وهى الشفافية والمسائلة والمشاركة.

وأكد الشهاوى ان الهدف من هذه الورش التحديث الدائم والمستمر لمنظومة العمل داخل الشركة للوصول إلى المستويات القياسية والعالمية.

كما تم تنظيم ورشة عمل لرفع كفاءة العاملين بمراكز خدمة العملاء على مستوى مطاى وبنى مزار ومغاغة والعدوة وابوقرقاص والمنيا لمعرفة كيفية التعامل مع الجمهور وحل مشكلاتهم، كما تم تدريب عدد من المهندسين الجديد لمعرفة طبيعة العمل وكيفية التعامل مع المشكلات.
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الكلمات المفتاحية

محافظة المنيا خدمة عملات شركة المياه الكيمياء الحيوية

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