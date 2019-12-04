"جمال عمر": رفع السودان من قائمة الإرهاب باتت عملية إجرائية

قال وزير الدفاع السوداني، جمال الدين عمر، إن مسألة

رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب باتت عملية إجرائية، مؤكدا أن

هذه الحكومة والشعب السوداني ليست راعية للإرهاب.









وأوضح "عمر"، خلال تصريحاته، مساء الأربعاء، لفضائية "سكاي نيوز عربية"، أن القوات المسلحة ستدعم الجهود المحلية والدولية في مكافحة الإرهاب.





وأشار إلى أن السودان حقق تقدما كبيرا في مجال حقوق الإنسان والحريات والسلام وجنوب السودان وملف كوريا الشمالية.





وعلق وزير الدفاع السوداني، على زيارة وفد حكومي برئاسة رئيس الحكومة الانتقالية إلى الولايات المتحدة، بأنها زيارة تاريخية، موضحا أن هذه الزيارة هي في إطار انفتاح الحكومة على دول الجوار والمجتمع الدولي.