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بوتين: أمريكا تنظر للفضاء كمسرحاً للعمليات العسكرية

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 09:15 م
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بوابة الفجر
أحمد ثابت
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، أن القيادة العسكرية والسياسية الأمريكية تنظر إلي الفضاء الخارجي كمسرحا للعمليات العسكرية وتسارع لإنشاء قوات فضائية من أجل تحقيق تفوق استراتيجي في هذا المجال.

 وصرح بوتين خلال جلسة لتطوير الأسطول الروسي، بأن: "روسيا كانت وما زالت تعارض عسكرة الفضاء. وفي نفس الوقت، تتطلب تطورات الموقف أن نولي اهتماماً متزايداً لتعزيز المجموعة المدارية، وأيضاً مجال الصواريخ والفضاء عموماً".

وأضاف بوتين: "تقوم الدول الرائدة في العالم بتطوير أنظمة فضائية ذات استخدام عسكري ومزدوج، وتعمل على تحسين خصائصها التقنية. إذ تعتبر القيادة العسكرية والسياسية الأمريكية الفضاء الخارجي مسرحا للعمليات العسكرية".

ووفقا لبوتين، فإن الولايات المتحدة تخطط لعمليات عسكرية في الفضاء. وقال الرئيس الروسي بهذا الصدد: "من أجل تحقيق تفوق استراتيجي في هذا المجال، تسارع الولايات المتحدة لإنشاء قوات فضائية، والتي تقوم بالفعل بتنفيذ الاستعدادات التشغيلية كجزء من مهامها".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طالب للبنتاغون بالبدء بتشكيل القوات العسكرية الفضائية، موضحاً أن الولايات المتحدة الأمريكية تهدف إلى القيادة في الفضاء، ولا تعتزم التضييق على روسيا والصين.

وقد أعلن ترامب لأول مرة، في مارس 2018، عن خطط إنشاء قوات عسكرية فضائية، موضحاً أنه فكر مطولاً حول هذا القرار وتوصل إلى أنها "فكرة ممتازة"، مؤكداً أن استراتيجية الدفاع الوطنية الجديدة لا تستبعد إمكانية إجراء عمليات قتالية في المجال الفضائي.

 

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الكلمات المفتاحية

قوات فضائية عمليات عسكرية بوتين امريكا الفضاء

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