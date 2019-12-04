فرج عامر: مدينة الأثاث بدمياط قبلة الحياة للصناعة المصرية

علق محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب على مبادرة الحكومة لدعم الصناعة مع البنك المركزي بتمويل 100 مليار جنيه قائلًا: " الصناعة هي عصب الاقتصاد القومي".



وقال "عامر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء إن مدينة الأثاث بدمياط قبلة الحياة للصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن الدولة بدأت بمشروعات البنية التحتية والمشروعات الاستراتيجية العملاقة تمهيدا للمشروعات الصناعية ؛ التي ستحقق طفرة حقيقية في مصر.



وأوضح رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن الصناعة قادرة على توفير فرص عمل وزيادة الصادرات وتقليل الواردات، وتحسين سعر العملة وتفتح مجال الاستثمار

