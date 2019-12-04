شاهد.. لحظة وصول عبد الباسط حمودة عزاء شعبان عبدالرحيم بفيصل (صور وفيديو)

وصل منذ قليل نجم الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة إلى عزاء الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، وذلك لتقديم واجب العزاء، وبدأ العزاء منذ قليل بجوار منزل الأسرة في فيصل الطالبية بحضور حشد كبير من أقارب وأصدقاءه.



وكان في استقبال المعزيين نجل الراحل الذي انهار من البكاء، كما تواجد في العزاء عدد من جيرانه وأقاربه، كما كان من بين الحضور الدبلوماسي المصري عمرو موسى ونقيب الموسيقيين هاني شاكر، وكابتن أيمن عبد العزيز وهوبا، صلاح عبدالله وحجازي متقال والفنان حكيم.



نجوم الفن في جنازة شعبان عبد الرحيم



وشيعت جنازة الراحل شعبان عبد الرحيم، من مسجد السيدة نفيسة وذلك عقب صلاة العصر أمس، بحضور عدد من نجوم الفن.



وقد حرص نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، على حضور الجنازة، وتوديع جثمان الراحل قبل أن يذهب إلى مثواه الأخير، فيما تواجد أيضًا المطرب حجازي متقال والفنان محمد الشقنقيري على حضور صلاة الجنازة على الراحل، كما شارك في الجنازة كلا من عبد الباسط حمودة وسيد زيان ومنير مكرم.



تفاصيل وفاة شعبان عبد الرحيم



وكان شعبان عبد الرحيم قد رحل عن عالمنا صباح أمس عن عمر ناهز ال 62 عام بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة نقل على إثرها إلى مستشفى المعادي العسكري.