نتنياهو يبحث ضم أراضي غور الأردن إلى إسرائيل

يواصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في استفزاز الأردن كاشفاً عن نيته ضم جزء من أراضيه، بعد إعلانه اليوم الأربعاء، أنه سيبحث مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ضم أراضي غور الأردن إلى إسرائيل.

ووفقاً لـوكالة "سي إن إن" البريطانية، فقد وعد "نتنياهو" بأنه سيعى جاهداً نحو الاعتراف الأمريكي بهذه الخطوة.

وتوجه "نتنياهو" إلى العاصمة البرتغالية لشبونة للاجتماع بوزير الخارجية الأمريكي، المتواجد في العاصمة البريطانية لندن للمشاركة في اجتماعات حلف شمال الأطلنطي "الناتو".

وتحدث "نتنياهو" في عدة مناسبات سابقة، عن رغبته في ضم أراضي غور الأردن، الذي يشكل جزءاً من الضفة الغربية وتعتبره معظم الدول في المجتمع الدولي، أراضي فلسطينية محتلة.