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أبناء رشيد يسعون لدخول "جينيس" بأصغر منحوتة لحجر رشيد

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 08:52 م
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منحوتة لحجر رشيد
منحوتة لحجر رشيد
حسام زيدان
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قال سعيد رخا مدير عام متحف رشيد الوطني، إن أبناء مدينة رشيد يسعون للوصول لموسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية من خلال تنفيذ أصغر منحوتة لحجر رشيد فى العالم وغيرها من النماذج الفنية.

ومن ناحيته، قال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، إنه في إطار خطة عمل قطاع المتاحف الحالية، والسعي في التفكير خارج الصندوق من خلال إبداع أفكار جديدة، قام متحف آثار رشيد الوطنى بابتكار ورشة عمل مستحدثة خاصة بفن النحت على سن القلم الرصاص.

والجدير بالذكر أن هذه الورشة هى الأولى من نوعها فى مصر، وهو فن مستحدث وليس قديمآ، يتحدي فيه النحات دقة سن القلم الرصاص وهشاشته لعمل أعمال فنية علي سن القلم، علمآ بأن مساحة العمل الفني ربما لا تتجاوز ال ٢ مللي، لذلك هو شيء يبدو مستحيلآ، ولذلك قليلآ جدا من قام باحترافه.

وصرح السيد مدير عام متحف رشيد الوطني بأنه تم تنفيذ مجموعة من المنحوتات الأثرية على سن القلم الرصاص منها: نموذج لحجر رشيد والذى يعد أصغر منحوتة لحجر رشيد فى العالم، والتى من المتوقع أن تفوز بتسجيلها فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية من خلال سعي فريق عمل المتحف لوصولها لذلك، هذا بالإضافة إلى تنفيذ بعض الأعمال الأخرى المرتبطة بشخصيات تاريخية مثل على بك السلانكلى ومحمد على وغيرهم، حيث أشرف على هذه الورشة وتنفيذها الفنان المتميز/ إبراهيم بلال أحد أبناء مدينة رشيد.
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موسوعة جينيس مدينة رشيد متحف رشيد الوطني العمل الفني أصغر منحوتة

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