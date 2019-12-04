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الاتحاد الأوروبي يطالب تركيا بتقديم تفاصيل اتفاقها البحري مع ليبيا

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 08:41 م
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بوابة الفجر
ترجمة - أحمد ثابت
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طلب الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء من تركيا تقديم تفاصيل عن اتفاقها البحري مع ليبيا خلال المؤتمر الصحفي اليومي للمفوضية الأوروبية في بروكسل، حسبما أفاد يوناني ريبورتر.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين في بيان "نتوقع عرض النص على الاتحاد الأوروبي دون أي تأخير".

فقد وقعت تركيا وليبيا حكومة الوفاق الوطني الليبية ذات الجذور الإسلامية المعترف بها دوليا في 27 نوفمبر اتفاقا لإعادة تعريف الحدود البحرية التركية. وتشير الاتفاقية إلى حدود بحرية جديدة بين الدولتين تقاطع منطقة تطالب بها اليونان وسيروس في الوقت الحالي.

وقالت "هناك حاجة لمزيد من التوضيح بشأن محتواها".

وعلي صعيد آخر، فقد تصاعد التوتر بين دول المنطقة، بما في ذلك تركيا واليونان وإسرائيل وقبرص ومصر بسبب احتياطيات الهيدروكربونات في المياه قبالة قبرص وشرق البحر المتوسط.

وقال لين: "من الضروري احترام القانون البحري الدولي ومبدأ حسن الجوار والحقوق السيادية على المناطق البحرية لجميع الدول التي تتقاسم الحدود البحرية".

ومن جانبها، أكدت أنقرة، أن الجيب القبرصي التركي الانفصالي في الثلث الشمالي من قبرص، الجمهورية التركية لشمال قبرص المعترف بها من قبل تركيا فقط، له الحق في حصة في الاحتياطيات.
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الكلمات المفتاحية

ليبيا تفاصيل تركيا الاتفاق البحري الاتحاد الأوروبي

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