"إزاي تاخد حقك لو تخطت فاتورة الكهرباء الإستهلاك الحقيقي؟"

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عداد مسبق الدفع





وعملت وزارة الكهرباء على خطة إحلال العدادات الميكانيكية القديمة بأخرى مسبقة دفع وذكية على أن يتم الانتهاء منها في 2025.



