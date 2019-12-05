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"إزاي تاخد حقك لو تخطت فاتورة الكهرباء الإستهلاك الحقيقي؟"
الخميس 05/ديسمبر/2019 - 12:28 ص
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طاهر الحساني
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يتفاجأ بعض المواطنين شهريًا بوقوع ظلم عليهم، ودفع تكاليف زيادة في فواتير الكهرباء، تتخطى الإستهلاك الحقيقي لما استخدموه من تيار كهربائي، إلا أن زمن "ادفع وتظلم فيما بعد" قد انتهى، حيث تتوافر الحلول أمامك من خلال 6 طرق للتظلم من ارتفاع سعر الفاتورة.
وتعرض "الفجر" لقرائها الأعزاء خطوات كيفية التظلم من فواتير الكهرباء التي زادت تكلفتها عن الاستهلاك الحقيقي.
تطبيق يتيح الشكوى من الأجهزة المحمولة
بالدخول على متجر "جوجل بلاي"، على جهازك الأندرويد، ابحث عن تطبيق "شكاوى فواتير الكهرباء"، وقم بتحميله على هاتفك، وسيقوم باختيار الجهة أو شركة النقل والتوزيع من واقع فاتورة الكهرباء حتى يتسنى الرد على الشكاوى بسرعة من جانب الجهة التابع لها، مع تسجيل رقم هاتفك للتواصل مع بعد استكمال خطوات التظلم.
ويقوم المنتفع من خلال التطبيق بتصوير الفاتورة التي يقرر الشكوى منها بكاميرا الهاتف، لإرسالها للشركة من خلال الضغط على زر "حمل الفاتورة من هنا"، بالإضافة إلى تصوير قراءة عداد الكهرباء وتحميل الصورة أيضًا، دون دفع أية تكاليف، ليتم الرد عليك في النهاية باستلام الشكوى واخطارك بأنه جاري العمل على حلها، ومن ثم التواصل معك من خلال الشركة على رقم الهاتف الذي تم تسجيله للرد عليك بشأن الشكوى.
الشكوى من خلال موقع الشركة
أما الطريقة الثانية، من خلال الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وتسجيل الشكوى الخاصة بك من هنا.
بعد الدخول على صفحة تسجيل شكاوى الفواتير، عليك بملء البيانات المطلوبة الخاصة بالاسم، وتاريخ الميلاد، والرقم القومي، وتحديد شركة الكهرباء التابع لها، والبريد الإلكتروني، ومن ثم شرح تفاصيل الشكوى، وتقييم آخر 3 فواتير مدفوعة، ووضع الرقم المرجعي الموجود في الفاتورة، وتحميل صورة الفواتير، وفي النهاية الضغط على "إرسال"، ومن ثم سيتم التواصل معك.
مراكز الخدمة
وطورت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عدد من مراكز الخدمة على مستوى الجمهورية إلى 477 مركزًا، عن طريق ميكنة الإجراءات والعمليات الخاصة بالخدمات المطلوبة من المواطنين على برنامج الشباك الواحد بما يتيح للمواطن سرعة الحصول على الخدمة من أي شباك وتقديم الشكوى.
بوابة الحكومة الإلكترونية
ووفرت التكنولوجيا الكثير من إهدار الوقت على المواطنين، فعمل مجلس الوزراء على إنشاء بوابة إلكترونية باسم " بوابة الحكومة الإلكترونية"، حيث يمكنك تقديم الشكوى من خلالها لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وتحويلها إلى الجهة المختصة، ومن ثم التواصل معك من قبل الحكومة لمتابعة انتهاء المشكلة من عدمه.
عداد مسبق الدفع
وإذا كانت الكثير من الشكاوى الخاصة بك ترد عليها الشركة بأنها عادلة، وتتشكك في هذا الأمر، عليك بتركيب عداد إلكتروني مسبق الدفع بكارت شحن، كالهواتف المحمولة، مما يجعلك تستطيع أن تعرف مدى استهلاكك بالضبط، والشحن عند الحاجة.
وعملت وزارة الكهرباء على خطة إحلال العدادات الميكانيكية القديمة بأخرى مسبقة دفع وذكية على أن يتم الانتهاء منها في 2025.
وتعرض "الفجر" لقرائها الأعزاء خطوات كيفية التظلم من فواتير الكهرباء التي زادت تكلفتها عن الاستهلاك الحقيقي.
تطبيق يتيح الشكوى من الأجهزة المحمولة
بالدخول على متجر "جوجل بلاي"، على جهازك الأندرويد، ابحث عن تطبيق "شكاوى فواتير الكهرباء"، وقم بتحميله على هاتفك، وسيقوم باختيار الجهة أو شركة النقل والتوزيع من واقع فاتورة الكهرباء حتى يتسنى الرد على الشكاوى بسرعة من جانب الجهة التابع لها، مع تسجيل رقم هاتفك للتواصل مع بعد استكمال خطوات التظلم.
ويقوم المنتفع من خلال التطبيق بتصوير الفاتورة التي يقرر الشكوى منها بكاميرا الهاتف، لإرسالها للشركة من خلال الضغط على زر "حمل الفاتورة من هنا"، بالإضافة إلى تصوير قراءة عداد الكهرباء وتحميل الصورة أيضًا، دون دفع أية تكاليف، ليتم الرد عليك في النهاية باستلام الشكوى واخطارك بأنه جاري العمل على حلها، ومن ثم التواصل معك من خلال الشركة على رقم الهاتف الذي تم تسجيله للرد عليك بشأن الشكوى.
الشكوى من خلال موقع الشركة
أما الطريقة الثانية، من خلال الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وتسجيل الشكوى الخاصة بك من هنا.
بعد الدخول على صفحة تسجيل شكاوى الفواتير، عليك بملء البيانات المطلوبة الخاصة بالاسم، وتاريخ الميلاد، والرقم القومي، وتحديد شركة الكهرباء التابع لها، والبريد الإلكتروني، ومن ثم شرح تفاصيل الشكوى، وتقييم آخر 3 فواتير مدفوعة، ووضع الرقم المرجعي الموجود في الفاتورة، وتحميل صورة الفواتير، وفي النهاية الضغط على "إرسال"، ومن ثم سيتم التواصل معك.
مراكز الخدمة
وطورت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عدد من مراكز الخدمة على مستوى الجمهورية إلى 477 مركزًا، عن طريق ميكنة الإجراءات والعمليات الخاصة بالخدمات المطلوبة من المواطنين على برنامج الشباك الواحد بما يتيح للمواطن سرعة الحصول على الخدمة من أي شباك وتقديم الشكوى.
بوابة الحكومة الإلكترونية
ووفرت التكنولوجيا الكثير من إهدار الوقت على المواطنين، فعمل مجلس الوزراء على إنشاء بوابة إلكترونية باسم " بوابة الحكومة الإلكترونية"، حيث يمكنك تقديم الشكوى من خلالها لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وتحويلها إلى الجهة المختصة، ومن ثم التواصل معك من قبل الحكومة لمتابعة انتهاء المشكلة من عدمه.
عداد مسبق الدفع
وإذا كانت الكثير من الشكاوى الخاصة بك ترد عليها الشركة بأنها عادلة، وتتشكك في هذا الأمر، عليك بتركيب عداد إلكتروني مسبق الدفع بكارت شحن، كالهواتف المحمولة، مما يجعلك تستطيع أن تعرف مدى استهلاكك بالضبط، والشحن عند الحاجة.
وعملت وزارة الكهرباء على خطة إحلال العدادات الميكانيكية القديمة بأخرى مسبقة دفع وذكية على أن يتم الانتهاء منها في 2025.
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