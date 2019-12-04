خالد أبوبكر: تعرضت لمضايقات من الإخوان لمساهمتي في الحفاظ على الهوية الوطنية (فيديو)

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنه تعرض لمضايقات داخل وخارج مصر، بسبب مساهمته في الحفاظ على الهوية المصرية، من قبل جماعة الإخوان الإرهابية التي لديها أتباع في كافة دول العالم.



وتابع "أبو بكر"، خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن اتهامه بالانحياز للسلطة في بعض الأحيان، هي عادة سيئة دائمًا ما توجه للإعلاميين المحايدين، الذين يحافظون على بلدهم، مشيرًا إلى أنه سيظل يتحدث عن حرية الرأي، وتطبيق القانون بكل شجاعة أدبية.



ولفت إلى أنه قدم برنامج "الحياة اليوم" لمدة عام ونصف، الذي يعد من أهم برامج الحوار في مصر والعالم العربي، لافتَا إلى أن البرنامج اعتمد على قناعات ومبادئ ثابتة، من أجل الحفاظ على هذا الوطن.

