"شكري" يكشف تفاصيل مبادرة التمويل العقاري

كشف المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري، عن تفاصيل مبادرة التمويل العقاري التي أطلقتها الحكومة اليوم، موضحًا أن المبادرة تدعم الشريحة المتوسطة بالقطاع العقاري، المبادرة تتيح التقسيط بوحدات الإسكان العقاري على 20 سنة بفائدة 10%.



وأشار "شكري"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء اليوم الأربعاء، إلى أن السوق العقاري في مصر قوي جدًا، ولكن يحتاج إلى تلاقي بين البائع والمستهلك، لافتًا إلى أن المبادرة تحرك القطاع بشكل كبير جدًا.



وأضاف أن حوالي ربع المصريين يعملون في هذا القطاع، وأن المبادرة ستعمل على استمرارية دفع السوق بشكل جيد، كما أنها ستحقق قدرات للتواصل، وستحل أزمة كبير جدًا، تمثل 60% من السوق.

