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خالد أبوبكر يعلن رحيلة من قناة الحياة: "دي آخر حلقة ليا" (فيديو)

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 08:31 م
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خالد أبوبكر
خالد أبوبكر
كساب أحمد
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قال الإعلامي خالد أبوبكر، إنه سيقدم اليوم آخر حلقة له في برنامج "الحياة اليوم"، مشيرًا إلى أن البرامج الحوارية مهمة جدًا، لأنها تُحدث الرأي العام المصري والعربي، معقبًا: "هذه أمانة كبيرة جدًا تقتدي نقل أصوات المواطنين بكل موضوعية وفي كل الأوقات".

وتابع "أبو بكر"، خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة اليوم"، مساء الأربعاء، أنه تحدث عن مشاكل حقيقية على أرض الواقع، وتحدث أيضًا على الإنجازات التي حدثت، معقبًا: "حاولنا نكون عين المشاهد لكي يشاهد الحقيقية المجردة، واختلافنا مع الناس في احدى القضايا كان موضوعي، الإعلام رسالة كبيرة جدًا، والبرامج الحوارية تستطيع أن تغير قناعات في الشارع المصري".

ووجه الشكر للمشاهدين، قائلًا:" أشكرم شكرًا جزيلًا، أشوف حضرتهم في محطة فضائية أخرى، وأتمنى من بلادنا التوفيق".
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