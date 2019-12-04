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رئيس شركة مياه القليوبية يوجه بسرعة إصلاح عطل خط الخانكة

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 08:31 م
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العطل
العطل
محمد نبيل
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وجه المهندس مصطفي مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بتوفير كافة المعدات والامكانات اللازمة والجهود لسرعة إصلاح عطل خط المياه الرئيسي قطر 700مم GRB المغذي لمدينة الخانكة بقرية ابو زعبل وعودة المياه للمناطق المتأثرة. 

وأعرب مجاهد، عن اسفه لقطع المياه عن مدينة الخانكة وذلك لاصلاح العطل المفاجئ بخط المياه قطر 700مم، مشيرا الي انه يتابع بنفسه أعمال الاصلاح علي مدار الساعة.

وأكد رئيس شركة مياه القليوبية، انه تم توفير سيارات مياه صالحة للشرب بكافة المناطق المتأثرة من الانقطاع.

وكانت قد أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في القليوبية، عن قطع مياه الشرب بمدينة الخانكة ومنطقة أبو زعبل والقرى التابعة لها، اليوم الأربعاء، لوجود عطل بخط المياه الرئيسي، حيث جرى الدفع بالفرق الفنية للعمل على سرعة إصلاح العطل.

وأهابت الشركة، جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وعدم استخدام المياه لزيادة نسبة الكلور.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي أوعلى رقم الخط الساخن 01201054100.
رئيس شركة مياه القليوبية يوجه بسرعة إصلاح عطل خط الخانكة
رئيس شركة مياه القليوبية يوجه بسرعة إصلاح عطل خط الخانكة
رئيس شركة مياه القليوبية يوجه بسرعة إصلاح عطل خط الخانكة
رئيس شركة مياه القليوبية يوجه بسرعة إصلاح عطل خط الخانكة
رئيس شركة مياه القليوبية يوجه بسرعة إصلاح عطل خط الخانكة
رئيس شركة مياه القليوبية يوجه بسرعة إصلاح عطل خط الخانكة
رئيس شركة مياه القليوبية يوجه بسرعة إصلاح عطل خط الخانكة
رئيس شركة مياه القليوبية يوجه بسرعة إصلاح عطل خط الخانكة
رئيس شركة مياه القليوبية يوجه بسرعة إصلاح عطل خط الخانكة
رئيس شركة مياه القليوبية يوجه بسرعة إصلاح عطل خط الخانكة
رئيس شركة مياه القليوبية يوجه بسرعة إصلاح عطل خط الخانكة
رئيس شركة مياه القليوبية يوجه بسرعة إصلاح عطل خط الخانكة
رئيس شركة مياه القليوبية يوجه بسرعة إصلاح عطل خط الخانكة
رئيس شركة مياه القليوبية يوجه بسرعة إصلاح عطل خط الخانكة
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الكلمات المفتاحية

مياه الشرب القليوبية العطل المفاجئ الخانكة

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