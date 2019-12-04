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نتنياهو يعلن استعداد حزبه "الليكود" لخوض انتخابات ثالثة

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 07:50 م
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بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
وكالات
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أعلن رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، استعداد حزبه "الليكود" لخوض انتخابات الكنيست الثالثة على التوالي، بعد فشل اجتماع جديد بينه ومنافسه رئيس تحالف "أزرق-أبيض"، بيني غانتس.

وحمل نتنياهو في تصريح صحفي أدلى به، اليوم الأربعاء، لدى مغادرته البلاد إلى البرتغال، الشخص الثاني في "أزرق-أبيض"، يائير لبيد، المسؤولية عن تقويض جهود التوصل إلى حل وسط، قائلا إن "الليكود" يتطلع إلى تشكيل حكومة الوحدة الشاملة ويطرح اقتراحات مختلفة بهذا الشأن، غير أن تحالف غانتس "لم يتحرك حتى لنانومتر واحد" للتجاوب معها.


وتابع رئيس حكومة تصريف الأعمال: "نبذل كل جهد ممكن والفرصة لا تزال متوفرة. لا نحتاج إطلاقا إلى إجراء انتخابات غير ضرورية، لكن إذا أجبرنا على خوض الانتخابات الثالثة، فسنفوز فيها".

من جانبه، شدد غانتس على أنه وليس لبيد، يتحمل المسؤولية عن قرارات "أزرق أبيض"، وشدد على أن نتنياهو لم يقترح أي شيء جديد، مطالبا إياه بـ "النظر مباشرة إلى عيون الإسرائيليين وقول ما يفكر فيه وما يريده بدلا عن التهرب من المسؤولية".

وقبل يوم من ذلك، انتهى الاجتماع الجديد الذي جمع رئيسي أكبر قوتين في الكنيست بعد 45 دقيقة فقط من بدايته دون إحراز أي تقدم يذكر نحو الاتفاق على تشكيل حكومة الوحدة الشاملة.

ويأتي ذلك قبل سبعة أيام فقط من انقضاء المهلة الممنوحة للكنيست لتقديم مرشح يتمكن من كسب دعم 61 من أصل 120 نائبا فيه لرئاسة الحكومة، بغية تفادي سيناريو الانتخابات الثالثة، بعد فشل نتنياهو وغانتس على حد سواء في تشكيل الحكومة.

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نتنياهو حزب الليكود ثالثة انتخابات المباشرة استعداد

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