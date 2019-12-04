إدارة برشلونة تزف بشري سارة للجماهير بشأن ميسي

تثق إدارة نادي برشلونة في تمديد عقد نجم الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الحائز مؤخراً على جائزة الكرة الذهبية للمرة 6 في مشواره، ليحقق رقماً قياسياً لم يصل إليه أي لاعب آخر، لما بعد عام 2021، موعد نهاية عقده الحالي.





أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الكاتالونية، اليوم الأربعاء، أن رئيس النادي، جوسيب ماريا بارتوميو، يجري بنفسه اتصالات شخصية مع ليو ومحيطه للتفاوض بشأن تجديد عقده، علماً بأن العقد الحالي يتضمن امكانية رحيل "البرغوث" العام المقبل حال طلب ذلك.





وأوضحت أن إدارة النادي لا تشك في رغبة ميسي بالاستمرار في ارتداء قميص "البلاوغرانا"، في النادي الذي ترعرع بصفوفه منذ الصغر، والذي توج معه بكل الألقاب الممكنة.





وأضافت: "بارتوميو دخل في مفاوضات مع والد ميسي، خورخي، للتقدم بخصوص مسألة تجديد عقد النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 32 عاماً".





وكان ميسي أوضح عقب تسلمه الجائزة رغبته في مواصلة اللعب، طالما استمر شعوره بأنه يقدم أفضل المستويات، رغم أنه يعي أن موعد الاعتزال يقترب.