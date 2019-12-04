مكرم محمد أحمد: "أردوغان" شخصية انتهازية يحسن ابتزاز الدول (فيديو)

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للتنظيم الإعلام، إن خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، مدعوم من قبل مصر والإمارات والشرق بأكلمه، وجزء كبير من الجنوب والغرب، ويتمتع بشعبية كبيرة، ويحقق مكاسب تؤدي إلى قلق تركيا.



وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ببرنامج "حديث المساء"، المذاع على فضائية "mbcمصر"، مساء الأربعاء، أن "حفتر" يحاصر طرابلس منذ فترة، ولكن مع دعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمليشيات في طرابلس تتأثر المعارك، معقبًا: "طاحونة معارك مستمرة، ولا أحد يضع في اعتباره بأن هناك ثواب وعقاب، أو حرام أو حلال".



ولفت إلى أن "أردوغان" شخصية انتهازية يحسن ابتزاز الدول، وقام بتسريب الإرهابيين إلى سوريا، ويهدد أوروبا بملف اللاجئين في مقابل الحصول على الأموال، وبعض المواقف السياسية، وهو السبب الرئيسي في صعود اليمين المتطرف في أوروبا الذي يعادي العرب والمهاجرين.

