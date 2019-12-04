محافظ أسوان يوافق علي غلق 22 منشأة طبية لمخالفتها

وافق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على الغلق الإدارى لـ 13 معمل ومركز طبى، و9 عيادات خاصة، بالإضافة إلى إحدى الصيدليات المخالفة بعد قيام مديرية الصحة بحملات تفتيشية على كافة المراكز الطبية والعيادات ومعامل التحاليل الخاصة والغير حكومية للتأكد من تقديمها للخدمة الطبية مع سلامة حصولها على التراخيص القانونية.



وأكد المحافظ أن ذلك يأتى بهدف متابعة ورصد مستوى الأداء بهذه المراكز والعيادات الطبية للوصول إلى تقديم أفضل الخدمات فى كافة القطاعات وبجودة عالية للمواطنين وخاصة فى المواقع الصحية.



ومن جانبه، أشار الدكتور إيهاب حنفى مدير عام الصحة بأنه بناءًا على توجيهات محافظ أسوان تم تكليف إدارة العلاج الحر بالمديرية المنوط لها المرور والإشراف على المواقع الطبية الغير حكومية من المراكز والمعامل والعيادات الخاصة بتنفيذ حملات تفتيشية برفقة ممثلى إدارة التفتيش بالمحافظة داخل مختلف المدن والمراكز لرصد أى مخالفات ورفعها إلى المستوى الأعلى لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.



وأوضح بأنه بناءًا على تقرير المخالفات الذى تم عرضه على اللواء أشرف عطية فقد وافق على الغلق الإدارى لـ 13 معمل ومركز طبى للعلاج الطبيعى والغسيل الكلوى والنسا والتوليد والأشعة، بجانب 9 عيادات خاصة داخل نطاق مدن أسوان وكوم أمبو وإدفو وذلك لإدارتهم بدون ترخيص وذلك وفقًا للقانون رقم 51 لسنة 1981 ولحين توفيق أوضاعهم.



وأضاف إيهاب حنفى أن الحملات التفتيشية لإدارتى العلاج الحر والصيدلة بالمديرية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية رصدت قيام إحدى الصيدليات بشارع سعد زغلول بمركز كوم أمبو ببيع الأقراص المخدرة.



حيث وافق محافظ أسوان على غلقها لمدة شهرين وذلك لمخالفة الصيدلية المذكورة لأحكام المادة ( 17 ) من القانون رقم ( 453 ) لسنة 1954 الخاص بقانون المحال التجارية والصناعية ولأحكام القرار الوزارى رقم ( 25 ) لسنة 2009 والتعليمات والكتب الدورية ( خاصة 3-4 لسنة 2009 ) والمنشورات الملزمة الواردة من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية.