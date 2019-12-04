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إحالة طلاب مشاجرة كلية التربية الرياضية ببني سويف للتحقيق

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 07:45 م
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رئيس الجامعة
رئيس الجامعة
احمد فتحي الدسوقي
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أعلنت جامعة بني سويف، اليوم الاربعاء، عن قرار الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، بإحالة الطلاب "أيمن ح.س" و"محمد ح.م" و"محمد هـ" بالفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية للتحقيق العاجل بالإضافة لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة على خلفية اشتراكهم في مشاجرة اثناء خروجهم أمام بوابة كليه التربية الرياضية حيث استدعي احدهم بلطجية للاشتراك في المشاجرة ـ بحسب بيان الجامعة.

وصرح رئيس الجامعة، في البيان الإعلامي، انه سيتم التعامل بكل حزم مع أي محاولات لإثارة العنف والبلطجة بين الطلاب، وفى ضوء السلطات المخولة لسيادته حسب قانون تنظيم الجامعات سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لتطبق على كل من يخالف القانون والاعراف الجامعية.
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الكلمات المفتاحية

مشاجرة كليه التربية الرياضية جامعة بني سويف بني سويف الطلاب

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