"الممر" ضيف شرف المعرض الفني للنماذج المصغرة بدار الأوبرا

ينظم جروب النماذج المصغرة "ipms" بمركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية، معرضه السنوي الثالث للنماذج المصغرة في الفترة من 10 إلى 15 ديسمبر الجاري.

صرح حسين القيسي مؤسس المجموعة أن المعرض يشارك فيه أكتر من ٣٠ فنانًا، بأكتر من 200 عملًا متنوعًا، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء المجموعة عام ٢٠١٣، وبدأت بمجهودات بسيطة، وبعدد ٤ فنانين فقط، وضعت المجموعة ضمن أهدافها النشر والتوعية عن هواية تصنيع النماذج المصغرة في مصر بمختلف أنواعها، وذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية.





بدأت فكرة المجموعة في الانتشار، ووصل عدد الفنانين المشاركين بها، أكثر من 30 فنانً، وعدد المتابعين لها على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أكثر من ١٠،٠٠٠ متابعًا، خلال الأعوام الماضية تعددت أنشطة المجموعة.





شملت الأنشطة تنظيم معرض سنوي للنماذج المصغرة تحت اسم "Egyhobby"، ويعتبر المعرض الأول من نوعه في مصر والعالم العربي، وشارك به فنانون من مختلف محافظات مصر، ومن دول عربية شقيقة.





كذلك المشاركة بالمعارض العالمية المنظمة لهذه الهواية، وتمثيل مصر بها حيث تقوم المجموعة بالعرض في معرض "Maquettexpo" بجنوب فرنسا بشكل عدد كبير من الفنانين، وتمثيل مشرف لمصر في هذا الحدث وقد نالت المجموعة العديد من الجوائز عن مشاركتها في تلك المعارض.





وأضاف القيسي أن المجموعة تسعى لتنظيم دورات تدريبة، وورش عمل لتعليم، ونشر الهواية مع توفير كافة الخامات والمعدات المطلوبة لبدء ممارسة هواية النماذج المصغرة، وتنسق المجموعة مجهوداتها مع بعض الجهات القائمة بتنفيذ أفلام تسجيلية وتاريخية، لتصوير تفاصيل بعض الأحداث التاريخية مثل المعارك الفاصلة بحرب أكتوبر المجيدة من خلال استخدام النماذج المصغرة، ودمجها مع الـ"جرافيكس" للوصول إلى أعلى درجات الدقة في التصوير السينمائي.



