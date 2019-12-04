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أحمد حجاج: السيسي قام بأنشطة لم يعهدها الاتحاد الإفريقي من قبل (فيديو)

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 07:11 م
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أحمد حجاج
أحمد حجاج
كساب أحمد
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قال السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية، إن تصريح الرئيس الجيبوتي بأن رئاسة مصر للإتحاد الإفريقي ستعود بالنفع على كافة دول القارة السمراء، يعكس حقيقية على أرض الواقع، فالرئيس السيسي قام بأنشطة لم يعهدها الاتحاد الإفريقي من قبل، وآخر هذه الأنشطة منتدى الشباب الذي سيعقد في شرم الشيخ.

وتابع "حجاج"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن هناك اتفاقية وقعت في عهد الرئيس السيسي لجعل القارة السمراء منطقة حرة، وهذا من شأنه زيادة الاستثمارات الاجنبية في إفريقيا، وزيادة التعاون بين دول القارة في المجال الاقتصادي.

ولفت إلى أن مصر تستضيف أجهزة الشرطة الإفريقية لتدريب على مكافحة الإرهاب في كلية الشرطة المصرية، وتستضيف بعثات من القوات المسلحة الإفريقية في أكاديمية ناصر العسكرية كل عام، لتلقي دورات مكثفة حول مكافحة الإرهاب، في ظل وجو تجربة مصرية ناجحة في مكافحة الإرهاب.

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السيسي الاتحاد الإفريقي أخبار مصر أحمد حجاج

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