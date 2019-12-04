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بدء عزاء شعبان عبدالرحيم في فيصل

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 07:18 م
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عزاء شعبان عبدالرحيم
عزاء شعبان عبدالرحيم
لمياء علي - تصوير: ياسمين عليوة - محمد فتحي
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بدأ منذ قليل عزاء الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، وذلك بجوار منزل الأسرة في فيصل الطالبية بحضور حشد كبير من أقارب وأصدقاءه.

وكان في استقبال المعزيين نجل الراحل وعدد من جيرانه وأقاربه، كما حرص على الحضور كابتن أيمن عبدالعزيز.

نجوم الفن في جنازة شعبان عبد الرحيم

وشيعت جنازة الراحل شعبان عبد الرحيم، من مسجد السيدة نفيسة وذلك عقب صلاة العصر أمس، بحضور عدد من نجوم الفن.

وقد حرص نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، على حضور الجنازة، وتوديع جثمان الراحل قبل أن يذهب إلى مثواه الأخير، فيما تواجد أيضًا المطرب حجازي متقال والفنان محمد الشقنقيري على حضور صلاة الجنازة على الراحل، كما شارك في الجنازة كلا من عبد الباسط حمودة وسيد زيان ومنير مكرم.

تفاصيل وفاة شعبان عبد الرحيم

وكان شعبان عبد الرحيم قد رحل عن عالمنا صباح أمس عن عمر ناهز ال 62 عام بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة نقل على إثرها إلى مستشفى المعادي العسكري.
بدء عزاء شعبان عبدالرحيم في فيصل
بدء عزاء شعبان عبدالرحيم في فيصل
بدء عزاء شعبان عبدالرحيم في فيصل
بدء عزاء شعبان عبدالرحيم في فيصل
بدء عزاء شعبان عبدالرحيم في فيصل
بدء عزاء شعبان عبدالرحيم في فيصل
بدء عزاء شعبان عبدالرحيم في فيصل
بدء عزاء شعبان عبدالرحيم في فيصل
بدء عزاء شعبان عبدالرحيم في فيصل
بدء عزاء شعبان عبدالرحيم في فيصل
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