مواطن مصري يلقن قناة مكملين درسا على الهواء



رد مواطن مصري، على ادعاءات قناة "مكملين" الإخوانية، ضد الدولة المصرية ورئيسها، خلال مداخلة تليفونية مع مذيع القناة، والذي فضح خلالها القناة، وكشف كذبها، مما جعل القناة تفصل الاتصال على المواطن.



حيث رفض مذيع برنامج "آلو مكملين"، الإجابة على سؤال المواطن، حينما سأله عن رأيه في وثيقة بيع الغاز، وإنجازات الدولة المصرية فى ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى.



مما جعل المواطن يهاجم القناة، قائلًا: "إنتوا بتكرهوا مصر ليه، ومالكوا بمصر، حالكم مش عاجبنى"، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بعمل الكثير من الإنجازات، التي تجعل الأعمى يراها، موجهًا حديثه لـ المذيع: "إحنا بنحب مصر ورئيسها، وأنت خاين".

