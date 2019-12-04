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داعية يوضح حكم مصافحة الرجل للمرأة (فيديو)

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 06:33 م
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الشيخ رمضان عبدالمعز
الشيخ رمضان عبدالمعز
داليا الحسين
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قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن النبي محمد صلي الله عليه وسلم، كان لا يصافح النساء بيده، موضحا أن السيدة عائشة رضى الله عنها قالت ": مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ إِلا امْرَأَةً يَمْلِكُهَا رواه البخاري".

وأضاف "عبد المعز"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية dmc، مساء الأربعاء أن بيعة النساء للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت شفاهية.

وأشار إلى أن الإسلام كرّم المرأة ورفع قدرها في تعاليمه وتشريعاته، معلقا: "التسريح بإحسان أصبح غير موجودا فى المجتمع، والسيدات يعانين فى المحاكم، والرجال أصبح محرومين من رؤية أبنائهم.

وتابع: "بيعة الرجال للنبي صلى الله عليه وسلم، لم تذكر في القرآن، ولكن بيعة النساء وتفاصيلها ذكرت وحدد القرآن على ماذا يبيعن النساء النبي"، موضحا أن رابع سورة في القرآن الكريم هي سورة النساء، في حين أنه لا توجد سورة للرجال في القرآن، بالإضافة إلى أن هناك سورة أخرى في القرآن تسمى سورة النساء الصغرى، وهي سورة الطلاق.
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مصافحة الرجال للنساء توك شو الشيخ رمضان عبدالمعز أخبار مصر

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