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بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 06:17 م
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هيثم أحمد زكي
هيثم أحمد زكي
الفجر الفني
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، خبر وفاة الممثل الكوري تشا إن ها، الذي وجد ميتًا في منزله زذلك بعد أن كثر عدد المنتحرين في كوريا.

وأكدت وكلة الممثل الإعلامية Fantagio، خبر وفاة "تشا إن ها"، عن عمر يناهز الـ27 عام في منزله ولم تشير إلى سبب وفاة النجم الكوري خلال البيان الذي أصدته وتم نشره في عدد كبير من وسائل الإعلام الكورية.


وقال البيان الصاد عن الوكالة الإعلامية الخاصة بالنجم  الكوري تشا إن ها، "نشعرُ بالحُزن فعلًا لإيصال هذه الأخبار الحزينة لكُلّ من أرسل دعمه وحُبّه لتشا".

وناشدت وكالة Fantagio  الإعلامية جمهور النجم الكوري بعد نشر شائعات عن وفاته حتى لا يؤثر ذلك على الحالة النفسية لأسرته مشيرين إلى إقامة جنازة كبيرة له خلال الأيام القليلة المقبلة.




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