اسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-12-2019 في البحرين
يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-12-2019، في البحرين والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدنيار البحريني و الدولار الأمريكي.
|
دولار أمريكي
|
سعر الذهب بـ دينار بحريني
|
عيار الذهب
|
46.86
|
17.67
|
اسعار الذهب عيار 24
|
42.96
|
16.20
|
سعر الذهب عيار 22
|
41.01
|
15.46
|
اسعار الذهب عيار 21
|
35.15
|
13.25
|
اسعار الذهب عيار 18
|
27.34
|
10.31
|
سعر الذهب عيار 14
|
23.43
|
8.83
|
سعر الذهب عيار 12
|
1.457
|
549.53
|
اسعار أوقية الذهب
|
328.04
|
123.69
|
اسعار جنيه الذهب
|
46.862
|
17.670
|
اسعار كيلو الذهب
تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في البحرين
اليوم عيار 12 عيار 18 عيار 21 عيار 24 19 نوفمبر 8.32 10.70 15.58 17.81 18 نوفمبر 8.33 10.71 15.58 17.81 17 نوفمبر 8.36 10.75 15.56 17.79 16 نوفمبر 8.49 10.92 15.62 17.85 15 نوفمبر 8.45 10.87 15.53 17.75
اليوم
عيار 12
عيار 18
عيار 21
عيار 24
19 نوفمبر
8.32
10.70
15.58
17.81
18 نوفمبر
8.33
10.71
15.58
17.81
17 نوفمبر
8.36
10.75
15.56
17.79
16 نوفمبر
8.49
10.92
15.62
17.85
15 نوفمبر
8.45
10.87
15.53
17.75