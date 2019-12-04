خبير أسواق المال: "الشورت سيلينج" سيؤدي إلي ارتفاع السيولة بالبورصة المصرية





أخبار البورصة المصرية





قال سيد أبو حليمة خبير أسواق المال ، أن تفعيل تطبيق آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع بالبورصة المصرية ، أو الشورت سيلينج هو السماح ببيع ورقة مالية لا تمتلكها ثم شرائها في وقت أخر بسعر أقل لتحقيق مكسب وهو الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء منقوص منه الفائدة التي تدفعها مقابل اقتراض الورقة المالية في الفترة ما بين البيع والشراء.





تطبيق ألية الشورت سيلينج بالبورصة المصرية سلاح ذو حدين





وأوضح الخبير في تصريح خاص لـ " الفجر " أنه برغم من مخاطر الشورت سيلينج التي تكمن في البيع على المكشوف فإنها تمنح البورصة المصرية عدد من المميزات تتمثل في خلق حالة من التوازن في السوق المصري عن طريق فتح المضاربة على الهبوط لمواجهه التأثير السلبي لآلية البيع والشراء بنفس الجلسة، ومن ثم يحقق المضارب مكاسب من خلال الشورت سيلينج في حالة هبوط البورصة وبالتالي خلق قوى شرائية مستقبلية في البورصة المصرية نتيجة تعرض المستثمر للمخاطر واتجاهه للبيع ومن الطبيعي أن يعود للشراء مرة أخرى ولكن بسعر أقل مما سيؤدي لزيادة حجم السيولة في السوق المصري.





تحليل مؤشر البورصة المصرية الرئيسى EGX30





وذكر الخبير أنه فنياً قد إرتد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية في جلسة الأمس الموافق 03-12-2019 من 13388 نقطة أي قبل الدعم 13385 نقطة الذي تم تحقيقه في 23-01-2019 وسيواجه مقاومة 13581 نقطة وتوقع الخبير ، إختراقها بقوة لهدف 13817 نقطة ثم 13996 نقطة.





تحليل مؤشر البورصة المصرية الرئيسى EGX30 زمنيا فلدينا أنعكاس زمني إيجابي النهاردة 04-12-2019 وسيستمر حتي 11-12-2019 موعد جني الأرباح في البورصة المصرية.