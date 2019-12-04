Advertisements
Advertisements
Advertisements

وكيل "تعليم قنا" يُكرم مشرف خدمات بنجع حمادي لأمانته

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 06:06 م
Advertisements
مشرف الخدمات
مشرف الخدمات
Advertisements
قال أبو الوفاء عبد السلام الدردير مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي شمالي قنا، إن الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا قرر تكريم " أحمد محمد السيد همام " مشرف خدمات بمدرسة النصر الإعدادية بالرحمانية بشرق النيل بنجع حمادي غدًا الخميس تقديرًا لأمانته حيث عثر على مبلغ مالي ربع مليون جنيه، وتمكن من ردها إلى صاحبها، رافضًا أخذ النسبة القانونية كهدية من صاحب النقود.

وأوضح "الدردير" أن مشرف الخدمات بمدرسة النصر الإعدادية بالرحمانية، عثر علي مبلغ مالي كبير وبالسؤال عن صاحب المبلغ لم يستدل عليه فقام كتابة منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، موضحًا أنه عثر على أمانة ومن يأتي بتفاصيلها يقوم باستلامها، حتى تواصل معه مندوب مبيعات، واتضح أنه هو صاحب المبلغ المالي.

وأكد علي أن مشرف الخدمات بنجع حمادي، رفض أخذ مبلغ مالي بقيمة 25 ألف جنيه كنسبة قانونية عرضها صاحب النقود عليها.

وأكد مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، أن الإدارة التعليمية بنجع حمادي بدورها ستقوم بتكريم الزميل مشرف الخدمات الأمين بعد قيام وكيل الوزارة بتكريمه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجع حمادي قنا المبلغ المالي التربية والتعليم الإدارة التعليمية

أخبار تهمك

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

منذ ساعة و 27 دقيقة

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 4-12-2019.. ارتفاعات بالجملة لسعر عيار 21

منذ حوالي 8 ساعات

بث مباشر| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام مباشرة live يلا شوت رابط ماتش توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر match

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل- الأهلي يحصل على ستاد السلام كحق انتفاع لمدة 25 عام

منذ ساعتين و 24 دقيقة

"تزوجت بفضيحة".. تفاصيل صادمة عن آيات عرابي التي شمتت في موت شعبان عبدالرحيم!

منذ ساعتين و 46 دقيقة

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

منذ يوم

عاجل.. تعرف على مفاجأة قناة النادي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد فتحي يشعل فتيل أزمة في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس الزمالك يهاجم الأهلي على شرف كارتيرون (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

رسميًا.. الأهلي يحصل على حق انتفاع لملعب السلام

منذ ساعتين و 17 دقيقة

رئيس الزمالك عن رحيل أمير مرتضى: سلملي على أمك (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي في طريقه لاستعادة "المدفعجي"

منذ حوالي 9 ساعات

«قنوات مفتوحة» تنقل مباراة ليفربول ضد إيفرتون مجانًا بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشرSALAH LIVERPOOL

منذ ساعة و 10 دقيقة

مدير فرانس فوتبول يكشف لحظة ابلاغ ميسي بفوزه بالكرة الذهبية

منذ ساعة و 24 دقيقة

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر الزمالك ضد الشرقية اليوم بدون تقطيع ON SPORT يوتيوب جودة متعددة ZAMALEK MATCH

منذ يوم

موضوعات متعلقة

مديرة الإعدادية بنات بنجع حمادي تحصد المركز الأول في مسابقة الرائد العام المثالي بقنا

وزير الداخلية يكافئ شرطيا لأمانته وتسليمه مبلغا ماليا عثر عليه بالحسين

إحالة إدارة مدرسة النصر الإعدادية بقنا والموجهين المتابعين للتحقيق للإهمال

ننشر أسماء الطلاب الفائزين في مسابقة "فن الإلقاء" بتعليم نجع حمادي بقنا

لفوزه بدوري كرة القدم.. مدير "تعليم نجع حمادي" يكرم فريق شركة السكر الإعدادية

إحالة 34 مدرسة بنجع حمادي في قنا للتحقيق.. تعرف السبب

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:18 م

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

عاجل.. تعرف على مفاجأة قناة النادي الأهلي

03:18 م

عاجل- الأهلي يحصل على ستاد السلام كحق انتفاع لمدة 25 عام

04:20 م

رئيس الزمالك عن رحيل أمير مرتضى: سلملي على أمك (فيديو)

01:43 م

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

09:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status