وكيل "تعليم قنا" يُكرم مشرف خدمات بنجع حمادي لأمانته

قال أبو الوفاء عبد السلام الدردير مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي شمالي قنا، إن الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا قرر تكريم " أحمد محمد السيد همام " مشرف خدمات بمدرسة النصر الإعدادية بالرحمانية بشرق النيل بنجع حمادي غدًا الخميس تقديرًا لأمانته حيث عثر على مبلغ مالي ربع مليون جنيه، وتمكن من ردها إلى صاحبها، رافضًا أخذ النسبة القانونية كهدية من صاحب النقود.



وأوضح "الدردير" أن مشرف الخدمات بمدرسة النصر الإعدادية بالرحمانية، عثر علي مبلغ مالي كبير وبالسؤال عن صاحب المبلغ لم يستدل عليه فقام كتابة منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، موضحًا أنه عثر على أمانة ومن يأتي بتفاصيلها يقوم باستلامها، حتى تواصل معه مندوب مبيعات، واتضح أنه هو صاحب المبلغ المالي.



وأكد علي أن مشرف الخدمات بنجع حمادي، رفض أخذ مبلغ مالي بقيمة 25 ألف جنيه كنسبة قانونية عرضها صاحب النقود عليها.



وأكد مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، أن الإدارة التعليمية بنجع حمادي بدورها ستقوم بتكريم الزميل مشرف الخدمات الأمين بعد قيام وكيل الوزارة بتكريمه.