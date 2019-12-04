استرداد 10 ألاف متر من أراضي الدولة بغرب الإسكندرية (صور)



وقال اللواء هشام كمال، إن الحملة قامت بتنفذ قرارات إزالة للتعديات على أراضى الدولة بامتداد شارع 218 بجوار مصنع الكرتون وهو عبارة عن ارض فضاء بمساحة تبلغ حوالى 10000م 2 محاطة بسور حيث تم تنفيذ الإزاله الاشغالات وتم تنفيذ إزاله التعديات بمعدات وعمال الحى.



وأضاف كمال، أنه لضمان الحفاظ على تلك المساحات المستردة من أرضى ملك الدوله سيتم استغلالها فى مشروعات تنموية مستقبلية، وجاري إتخاذ اللأزم فى أسرع وقت بعد العرض على محافظ الإسكندرية.



جاء ذلك في إطار التصدى ومحاربة ظاهرة البناء المخالف وإسترداد أراضى الدولة، بتوجيهات من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف حملات الإزالة وإنفاذ القانون للتصدى لمافيا البناء المخالف، لإستعادة المظهر الحضاري والإنضباط للشارع السكندري، والحفاظ على المرافق العامة للدولة وإزالة التعديات، واستعادة تلك المساحات من المخالفين والمغتصبين حفاظا على ثروة مصر من الأراضى وعلى حقوق الدولة فى املاكها.



قام اللواء هشام كمال، رئيس حى غرب الإسكندرية، وبوجود كلا من معاون رئيس الحى والمشرف على المتابعة الميدانية ومدير ادارة اشغال الطريق ومفتشى ادارتى المتابعة الميدانية واشغال الطريق بقيادة حملة مكبرة لإسترداد أراضي الدولة.