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ليتوانيا: أردوغان وافق على دعم خطط "الناتو" في البلطيق

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 05:28 م
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جيتاناس نوسيدا رئيس ليتوانيا
جيتاناس نوسيدا رئيس ليتوانيا
وكالات
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أعلن جيتاناس نوسيدا رئيس ليتوانيا، اليوم الأربعاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وافق على دعم خطط حلف شمال الأطلسي الدفاعية المتعلقة ببولندا ودول منطقة البلطيق.

وأضاف في بيان: "هذا إنجاز ضخم، ليس فقط لبلدنا لكن للمنطقة بأسرها لأنه يكفل الأمن لمواطنينا".

وسبق أن قالت تركيا إنها ستعارض خطط الحلف شمال الأطلسي ما لم يقبل الحلف تصنيف جماعات معينة على أنها إرهابية ومنها وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

وانطلقت، اليوم الأربعاء، بلندن قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالتزامن مع الذكرى السبعين لتأسيسه بمشاركة أعضائه الـ29 وسط سخط عارم على أنقرة جراء العدوان التركي على شمال سوريا. 

والثلاثاء، بدأت اللقاءات الثنائية بين أعضاء الحلف في ظل تبادل الانتقادات عقب التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي اعتبر أن الحلف الأطلسي في حال "الموت الدماغي"، داعيا إلى مراجعة استراتيجيته. 

وجدد ماكرون طلبه إلى تركيا بتقديم توضيحات حول عدوانها العسكري ضد وحدات حماية الشعب الكردية، الحليف الرئيسي للدول الغربية في المعركة ضد تنظيم داعش الإرهابي بسوريا، متهما أنقرة بالتعامل مع متطرفين قريبين من التنظيم. 

كما دعا إلى استئناف "حوار استراتيجي" مع موسكو التي يعدها حلف شمال الأطلسي خصما.


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الكلمات المفتاحية

طيب اردوغان رئيس ليتوانيا حلف الناتو تركيا الموافقة البلطيق

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