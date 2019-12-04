الأردن توقع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع عربي لإنتاج أجهزة الكمبيوتر

وقعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لإنشاء أول مصنع أردني عربي لتصميم وإنتاج أجهزة الكمبيوتر بأنواعها: اللابتوب والتابلت والموبايل وغيرها، وذلك باسم الشهرة "طلال أبوغزالة" ومن تصميمها وإنتاجها وتمويلها وتسويقها بأسعار تنافسية وبمواصفات عالية، بحسب وكالة الأنباء الأدرنية "بتراء".





ووقع المذكرة وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري والدكتور طلال أبوغزالة رئيس ومؤسس "طلال أبوغزاله العالمية" بهدف التعاون وتقديم التسهيلات والدعم الممكن لإقامة هذا المشروع.





وأكد الحموري أهمية هذا المشروع الذي يعد اضافة نوعية للاقتصاد الوطني من حيث طبيعة الصناعة التي ستنشأ وتتعلق بإنتاج أجهزة الكمبيوتر بمختلف أنواعها وبما يعزز تنوع وتعدد فرص الاستثمار داخل المملكة، مثنيا على الجهود الكبيرة التي تقوم بها مجموعة طلال أبو غزالة في مختلف المجالات واقامة الاستثمارات المتعددة التي تعد قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.





وقال الحموري: "إن البيئة الاستثمارية في الأردن باتت اليوم أكثر جاذبية في العديد من المجالات ونتوقع تدفقات استثمارية مهمة خلال الفترة المقبلة في ضوء المزايا والحوافز الاستثمارية والفرص المتاحة وكذلك الجهود الكبيرة التي يقوم بها الملك عبدالله الثاني لجذب الاستثمارات للمملكة".





وأضاف ان الحكومة وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية أطلقت اجراءات تحفيزية لتطوير الوضع الاقتصادي وتنشيط مختلف القطاعات بما يسهم في زيادة معدلات النمو وتوفير فرص العمل للأردنيين في المجالات كافة، مشيرا إلى الجهود الحكومية المبذولة لمعالجة كافة المعيقات التي تواجه المستثمرين ويتواصل العمل حاليا لإنجاز مشروع رحلة المستثمر الذي يوفر حاضنة استثمارية منافسة تقوم على تسريع وتبسيط الاجراءات أمام المستثمرين ورجال الأعمال.





وبين أبوغزالة أن قرار إنشاء المصنع في الأردن يأتي "انطلاقا من ثقتنا بمستقبل وطننا واعتزازا برعاية ودعم جلالة الملك عبدالله الثاني، نعلن ان انتاجنا سيكون "صمم في الأردن وصنع في الأردن"، معربا عن تقديره لدعم الوزارة والتسهيلات اللازمة لإنجاح هذا المشروع الأردني العربي الأول من نوعه.





وتنص المذكرة على أن تقدم الوزارة النصح والمشورة والتسهيلات فيما يتعلق بأفضل الطرق لإنشاء المصنع، والاستفادة من المميزات التي تقدمها الحكومة، وتسهيل التواصل مع كافة الوزارات والدوائر للمساعدة في اعتماد استخدام الأجهزة في الدوائر الحكومية وبشكل خاص في المدارس والجامعات وبما لا يتعارض مع التشريعات النافذة. وتقوم الوزارة بتسهيل استيراد لوازم للتجميع والانتاج، وكذلك في متطلبات التصدير بموجب الاتفاقيات التي عقدتها المملكة مع الدول والاقاليم الأخرى وسبل استكمال واستيفاء هذه المتطلبات، واستيفاء شهادات الجودة اللازمة لأغراض التصدير للدول المختلفة ولأغراض الاستخدام المحلي، ومتطلبات استيراد مدخلات التصنيع وإعادة تصديرها.





يشار إلى أن "طلال أبوغزالة العالمية" أعلنت أخيرا عن تأسيس شركة طلال أبوغزالة للتقنية والتي انتجت في الصين اجهزة لوحية (Tablets) ومحمولة (Laptops) بمواصفات عالية، تضاهي مواصفات الأجهزة العالمية، وبأفضل الأسعار لتكون بمتناول الجميع، حيث تمثل هذه المبادرة انطلاقة جديدة لـ "طلال أبوغزالة العالمية".