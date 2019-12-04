السبت.. 'الأهرام' تستضيف رابع الجلسات التحضيرية لمؤتمر 'الشأن العام'

تستضيف مؤسسة الأهرام، رابع الجلسات التحضيرية الوطنية لمؤتمر "الشأن العام والأمن القومي المصري"، وذلك يوم السبت المقبل؛ حيث تتناول عدة محاور أساسية، أهمها تحديد مفهوم قضايا الأمن القومي وعلاقته بالشأن العام، وتحديد السمات الرئيسية لمن يتولون الحديث في هذه القضايا الوطنية والسياج القانوني والدستوري، لتنقية المجالات دون المساس بالحريات العامة.



وتأتي هذه الندوة في إطار سلسلة من الندوات المتتالية التي تم عقدها ببعض المؤسسات الصحفية القومية؛ لمناقشة قضايا الشأن العام، وتصدر في نهاية الندوة التوصيات النهائية.



يدير الجلسة الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبحضور عدد من الوزراء، وكوكبة من الوزراء والمثقفين والمفكرين والإعلاميين.

