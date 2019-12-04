انفينكس تطلق S5 اول هاتف بكاميرا سيلفى 32 ميجابكسل وشاشة infinity O تحت 3000 جنيه

احتفلت شركة انفينكس العلامة التجارية الرائدة للهواتف الذكية عبر الانترنت والمصممة للأجيال الشابة، بإطلاق هاتفها الذكي infinix S5 في السوق المصري بأكبر شاشة عرض بتصميم Infinity-O وبسعر ٢٩٩٩ جنيه.

وجاء هاتف INFINIX S5 ليحتل المرتبة الأولى في هذه الفئة السعرية بأفضل الموصفات الممكنة، حيث يتميز الجهاز بأكبر شاشة Infinity-O 6.6 بوصة، وهو واحد من عدد قليل من الأجهزة المزودة بكاميرا سيلفي AI داخلية 32 ميجابكسل ، وهو الجهاز الوحيد الذي يحتوي على 4 كاميرات خلفية AI ، ليس هذا فقط ولكن يقدم S5 ذاكرة تخزين متميزة بسعة تخزين 128 جيجابت وذاكرة عشوائية 6 جيجارام، وهو ما يحقق أفضل تجربة مستخدم لهاتف ذكي في هذه الفئة السعرية.

وفي هذا السياق تؤكد شركة انفينكس على التزامها بتقديم أحدث التقنيات للمستهلكين الشباب في الأسواق الناشئة العالمية ، وإبقائهم على إطلاع دائم بالتكنولوجيا الحديثة في مجال الهواتف الذكية ، مع تمكينهم من أن يكونوا رواد للتكنولوجيا في مجتمعاتهم.

من جانبه قال هنري بارك مدير العلامة التجارية لشركة Infinix Egypt: "إن إطلاق S5 يعد بمثابة بيان رسمي من الشركة يعكس أهداف علامتنا التجارية ، موضحا أن مهمة سلسلة S هي "صورة سيلفي رائعة تضع المستخدمين في بؤرة الاهتمام" مع توفير الكثير من الإمكانيات والخصائص المتميزة في هذا النطاق السعري.

واضاف بارك، أن السوق المصري من الأسواق الهامة التي توليها انفينكس أهمية كبيرة، مشيرا إلى أنه بجانب اهتمام الشركة بتقديم احدث تكنولوجيا واتاحتها للمستهلك المصري من خلال هواتفها الذكية وبسعر مناسب، تسعى الشركة بشتى الطرق لخدمة المجتمع الذي تعمل فيه، مؤكدا أن المسئولية المجتمعية أحد المجالات الهامة بالنسبة ل infinix.

وأوضح مدير العلامة التجارية لانفينكس مصر، أن اخر أنشطة الشركة في مجال المسئولية المجتمعية كان تنظيم مسابقة للمواهب الشابة من خلال منصات التواصل الاجتماعي لشركة infinix، في مجال الغناء واشترطت الشركة أن تكون كافة الأعمال المقدمة هادفة ، مؤكدا أنه تقدم الآلاف للمسابقة ، التي فاز فيها المطرب الشاب أحمد المغيني من الإسكندرية بعد حصده اكبر عدد من الاعجابات والمشاركات من جانب الجمهور، حيث فاز بجائزة بقيمة ١٠٠ ألف جنيه مقدمة من شركة انفينكس، استطاع من خلالها انتاج اغنيتان جديدتان الأول بسيطة وتم تصويرها، والثانية المستقبل وكلها تدعو للتفاؤل والأمل وموجهة للشباب الذي يمثل الجمهور المستهدف لشركة انفينكس.

من جانبه أضاف المهندس رامى عثمان المدير الاقليمى لمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا بشركة MediaTek المتخصصة في صناعة المعالجات واشباه الموصلات "يدعم Infinix S5 معالج MediaTek Helio P22 الذي يوفر للمستهلكين أحدث ميزات الهواتف الذكية والتقنيات الرائعة بأسعار في متناول الجميع ، مثل دعم كاميرا سيلفي 32MPIn-Display AI و 4 كاميرات AIrear.

أكد المدير الاقليمى لمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا بشركة MediaTek يتيح معالج Helio P22 الموفر للطاقة من MediaTek لصناع الأجهزة طرح أجهزة "New Premium" في السوق وإعادة تشكيل توقعات ما يمكن أن يقدمه الهاتف الذكي المزود بكاميرا سيلفي بأسعار معقولة. "

ومن أبرز موصفات Infinix S5 :

شاشة INFINITY O

أحد أبرز مميزات S5 هو شاشة HD + Infinity-O مقاس 6.6 بوصة ، مما يجعله الهاتف الذكي الوحيد في السوق المصري تحت سعر 3000 جنيه بهذه الخاصية المتقدمة، وتعتمد شاشة Infinity-O على تصميم أقل حجماً ، مما يسمح لـ S5 بتحقيق نسبة شاشة إلى جسم الهاتف 90.5٪، مع نسبة العرض إلى الارتفاع 20: 9 التي تتبع اتجاهات شاشة السينما الحالية ، لذلك يوفر S5 للمستخدمين تجربة مشاهدة رائعة للألعاب والفيديوهات.

كاميرا سيلفي 32 ميجابكسل بخاصية الذكاء الاصطناعي:

يتميز S5 بكاميرا سيلفي AI داخلية 32 ميجابكسل مع بكسل أكبر بحجم 1.6 ميكرون وفتحة عدسة F2.0 وتقنية بكسل فائقة 4 في 1.

فعندما يلتقط المستخدمون صورًا ، تنفذ الكاميرا الذاتية In-Display AI تلقائيًا تأثير 4 في 1 استنادًا إلى قيمة ISO ، مما يتيح للمستخدم التقاط صور سيلفي حادة وواضحة خاصة في الإضاءة المنخفضة، حيث أن تكنولوجيا HDR + الجديدة على S5 هي عبارة عن مزيج من التعرف على الوجوه والتعرف الذكي على المشهد، بجانب أن تقنية AI HDR تمكن المستخدمين من التقاط صور مثيرة للإعجاب وفنية، ليصبح S5 "سيد السيلفي" بلا منازع، كما تدعم كاميرا السيلفي لـ S5 وظيفة 3D Face Beauty المُحدثة وتوفر 4 خيارات حصرية للسماح للمستهلكين بتخصيص أسلوب جمالهم.

4 كاميرات خلفية:

ويتضمن S5 4 كاميرات خلفية بخاصية AI وفلاش رباعي، تتكون الكاميرات الخلفية من كاميرا أساسية بدقة 16 ميجابكسل عالية الدقة + ultra wide-angle lens + macro lens camera + a depth field camera ، وتتيح الكاميرات الأربع 16+5+2+ AI lens للمستخدم صور أكثر دقة ومقاطع فيديو متنوعة من زوايا مختلفة وهو ما يعد قفزة تكنولوجية كبيرة مقانة بالجيل الأخير من نفس الهاتف.

تصميم ريشة الكويتزال:

بألوان وخطوط مستوحاة من الطبيعة والطيور استوحي S5 تصميمه من لون ريشة طائر ال Quetzal ، لتحقيق الإلهام في الحياة والتأكد من تقديم ألوان وأنماط التدرج بشكل مثالي على الأجهزة ، حيث استثمرت فرق البحث والتطوير في Infinix جهودًا هائلة وتغلبت على الكثير من الصعوبات لتحقيق ذلك.

ويعد تصميم S5 بمثابة بيان عن كيفية تأثير Infinix على الجمع بين التصميم الأنيق وأحدث التقنيات ، ويتوفر الجهاز بثلاثة ألوان: السماوي الكريستالي، والأسود السديم والبنفسجي.

بطارية بقوة 4000 مللي أمبير:

ويأتي S5 ببطارية كبيرة بقوة 4000 مللي امبير مع إمكانية Xcharge (الشحن الذكي)، الذي يقوم بتوفير الطاقة وإدارتها بشكل ذكي، بجانب معالج MediaTek Helio P22 ويعمل على نظام AndroidTM 9 Pie، وهو متوفر على منصات التجارة الإلكترونية ومحلات البيع المباشر. انفينكس تطلق S5 اول هاتف بكاميرا سيلفى 32 ميجابكسل وشاشة infinity O بسعر ٢٩٩٩ جنيه مصري