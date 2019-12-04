أحمد جمال.. يحب فتاة يونانية ويغني لها "قصاد عيوني"

علاقة حب جديدة جمعت المطرب أحمد جمال بفتاة يونانية جميلة، وبريئة، وعفوية، وتبلغ من العمر 19 عاما، التقى بها عن طريق الصدفة، في إحدى المقابلات ولكنه مع هذا الحب ليس مدركا لهذا الأمر، ويعيش حالة من الغموض والخيال.

وصرح على عبد الفتاح المستشار الإعلامى لشركة "مزيكا"، قائلا: في إطار هذه الفكرة دارت أحداث الفيديو كليب الجديد للنجم أحمد جمال الذى يحمل عنوان أغنية "قصاد عيونى" وهي أغنية رومانسية وفي نفس الوقت الإيقاع به حركة.





الأغنية من بين أغنيات الألبوم الجديد الذى ستقوم بطرحه شركة "مزيكا"، خلال الأسابيع القادمة.





الفيديو كليب تم تصويره في اليونان واستغرق يومين تحت إدارة المخرج اليوناني شريف فرنسيس.





كليب "قصاد عيونى" طرحته شركة "مزيكا" اليوم على اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية وعلى محطة راديو نجوم FM وهو من كلمات أمير طعيمة وألحان مدين وتوزيع وميكس أحمد عبد السلام وماستر أمير محروس تم التسجيل بستديو الرسالة مهندس صوت أحمد جودة.



