Advertisements
Advertisements
Advertisements

ما هو دور منصة watch it الرقمية في حماية التراث الفني؟

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 03:45 م
Advertisements
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سمر حسن
Advertisements
تلعب منصة watch it الرقمية المصرية دور كبير في إثراء المنافسة الفنية بتقديم محتوى جيدًا من الأفلام والمسلسلات والبرامج والمسرحيات، حيث جذبت المشاهدين بمحتواها الراقى، قد بدأت المنصة في شهر رمضان الماضي بإتاحة فرصة لمتابعة مسلسلات رمضان في الوقت الذي يريده المشاهد.

بداية عملها
أطلقت مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسى، خدمة جديدة من خلال إحدى شركاتها وهى منصة رقمية للمحتوى الإعلامى تحمل اسم Watch iT ، وقد استطاعت المنصة تقديم محتوي فني رقمي وخدمات الإعلامية الرقمية لجذب جمهور الشباب الذي لايحب مشاهدة التليفزيون .

منصة Watch iT  هي عبارة عن صفحة  www.watchit.com، وهي تطبيق إلكتروني يمكن تحميله واستخدامه من الانترنت من خلال جوجل بلاى أو أب ستور، قد بدأت المنصة عملها بشكل تجريبي في شهر رمضان الماضي خلال بث واذاعة مسلسلات رمضان مقابل اشتراك شهري بسيط بعد أن حصلت على الحقوق الرقمية للمحتوى الدرامي والبرامجى على شاشات القنوات المختلفة؛ وذلك لتتيح للمستخدم مشاهدة الأعمال ومتابعتها من خلال المنصة، وبصورة حصرية.

حماية التراث الفني
وقعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي والمالكة لمجموعة إعلام المصريين، ومجموعة دي ميديا الإعلامية، في 24 مايو الماضي، بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، في إطار حماية المحتوي المصري، سواء ما تم إنتاجه في الماضي أو حاليا من التليفزيون المصري ويمتلك حقوقه الرقمية.

يعطي البروتوكول حق اتاحة المحتوي علي المنصة الرقمية الجديدة Watch iT حصريا و التي أسستها الشركة المتحدة للخدمات الرقمية لتقديم المحتوى في صورة أفضل حسب طرق العرض الحديثة للمحتوي الإعلامي بأنواعه.

يعد هذا البروتوكول عمل مكمل، لما تقوم به إدارة منصة Watch iT، بالحصول على حقوق محتوى مميز، وهو ما يتمثل في مكتبة التلفزيون المصري في مختلف المجالات، وتناسب أعمال ماسبيرو مختلف الفئات، وخاصة أن التليفزيون المصري يملك الكثير من المحتوى المميز، والذي تعرض للسرقة في الماضي عبر العديد من المواقع على شبكة الإنترنت

حماية المحتوي الإعلامي
شدد تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن شركات إنتاج المحتوى العالمية أو القنوات المتخصصة في مختلف المجالات تعمل عالميا على حماية حقوق الملكية الفكرية للمحتوى من خلال منصات رقمية مثل منصة Watch iT وبصورة حصرية.

أكد حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن البروتوكول هو جزء من مسئولياتهم نحو حماية حقوق المحتوى الإعلامي المصري، كما أن المنصة تقدم المحتوى باستخدام تقنيات حديثة تناسب تغير طريقة تلقي المحتوى عالميا وتعظم عوائده.

وأكدت الشركة المتحدة للخدمات الرقمية، أن الوصول إلى المنصة من خلال موقعها على الإنترنت www.watchit.com أو من خلال تثبيت التطبيق الموجود على متجر "جوجل بلاي" أو "آبل ستور"

المنافسة الدولية
تعمل المنصة علي خطة تطوير تشمل الأعمال الفنية التي يتم عرضها في رمضان القادم، قد استطاعت منصة watch it الرقمية المصرية أن تنافس بشكل عالمي فى وقت قصير، بعد أن قدمت محتوى جيدا من الأفلام والمسلسلات والبرامج والمسرحيات، حيث حققت نسب مشاهدة عالية بمحتواها الراقى، وقد حققت منصة Watch iT ، ووفقاً للأرقام والإحصائيات، فكرة الانتشار، خاصة أنها منصة ولدت كبيرة، كما يطمح أن الشعب المصري بتواجد منصة رقيمة تنافس تلك المنصات العالمية والرقمية فى هذه الفترة، خاصة مع التطور والبناء والتشييد الذى تقوم عليه الدولة المصرية.

تقدم منصة watch it وجبة دسمة من الأعمال الدرامية والسينمائية خلال الفترة القادم، كما تعمل علي طرح أعمال فنية فى شهر رمضان المقبل، والذى يتنوع بين الأكشن والدراما والتكنولوجيا التاريخية، والكوميدى، وتوفر منصة watch it للمشتركين إمكانية المشاهدة غير المحدودة عبر الأجهزة الرقمية مثل أجهزة الحواسب والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، من خلال اشتراكات يمكن دفعها عبر وسائل الدفع النقدي والإلكتروني المختلفة باستخدام بطاقات الائتمان من فيزا أو المحافظ الإلكترونية أو نقداً عن طريق خدمات شبكة فورى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

منصة رقمية منصات رقمية اخبار مصر اخبار الفن Watch iT

أخبار تهمك

أحمد فتحي يشعل فتيل أزمة في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

"تزوجت بفضيحة".. تفاصيل صادمة عن آيات عرابي التي شمتت في موت شعبان عبدالرحيم!

منذ نصف ساعة

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

منذ يوم

جاريث بيل يطعن جمهور ريال مدريد

منذ ساعة و 17 دقيقة

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 4-12-2019.. ارتفاعات بالجملة لسعر عيار 21

منذ حوالي 6 ساعات

عبدالحفيظ يهدد لاعبو الأهلي بالعقوبات الصارمة

منذ ساعة و 21 دقيقة

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

عاجل .. خبر سعيد لجماهير الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني

منذ 33 دقيقة

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر الزمالك ضد الشرقية اليوم بدون تقطيع ON SPORT يوتيوب جودة متعددة ZAMALEK MATCH

منذ حوالي 21 ساعة

بث مباشر| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام مباشرة live يلا شوت رابط ماتش توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر match

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي في طريقه لاستعادة "المدفعجي"

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس الزمالك عن رحيل أمير مرتضى: سلملي على أمك (فيديو)

منذ ساعتين و 48 دقيقة

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

منذ حوالي 21 ساعة

رئيس الزمالك يهاجم الأهلي على شرف كارتيرون (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

محمد صلاح يرحل إلى هذا الفريق مقابل 136 مليون إسترليني

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. تعرف على مفاجأة قناة النادي الأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:18 م

عاجل.. تعرف على مفاجأة قناة النادي الأهلي

رئيس الزمالك عن رحيل أمير مرتضى: سلملي على أمك (فيديو)

01:43 م

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

09:30 م

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

07:39 م

رئيس الزمالك يهاجم الأهلي على شرف كارتيرون (فيديو)

01:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status