ما هو دور منصة watch it الرقمية في حماية التراث الفني؟

تلعب منصة watch it الرقمية المصرية دور كبير في إثراء المنافسة الفنية بتقديم محتوى جيدًا من الأفلام والمسلسلات والبرامج والمسرحيات، حيث جذبت المشاهدين بمحتواها الراقى، قد بدأت المنصة في شهر رمضان الماضي بإتاحة فرصة لمتابعة مسلسلات رمضان في الوقت الذي يريده المشاهد.





بداية عملها

أطلقت مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسى، خدمة جديدة من خلال إحدى شركاتها وهى منصة رقمية للمحتوى الإعلامى تحمل اسم Watch iT ، وقد استطاعت المنصة تقديم محتوي فني رقمي وخدمات الإعلامية الرقمية لجذب جمهور الشباب الذي لايحب مشاهدة التليفزيون .





منصة Watch iT هي عبارة عن صفحة www.watchit.com، وهي تطبيق إلكتروني يمكن تحميله واستخدامه من الانترنت من خلال جوجل بلاى أو أب ستور، قد بدأت المنصة عملها بشكل تجريبي في شهر رمضان الماضي خلال بث واذاعة مسلسلات رمضان مقابل اشتراك شهري بسيط بعد أن حصلت على الحقوق الرقمية للمحتوى الدرامي والبرامجى على شاشات القنوات المختلفة؛ وذلك لتتيح للمستخدم مشاهدة الأعمال ومتابعتها من خلال المنصة، وبصورة حصرية.





حماية التراث الفني

وقعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي والمالكة لمجموعة إعلام المصريين، ومجموعة دي ميديا الإعلامية، في 24 مايو الماضي، بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، في إطار حماية المحتوي المصري، سواء ما تم إنتاجه في الماضي أو حاليا من التليفزيون المصري ويمتلك حقوقه الرقمية.





يعطي البروتوكول حق اتاحة المحتوي علي المنصة الرقمية الجديدة Watch iT حصريا و التي أسستها الشركة المتحدة للخدمات الرقمية لتقديم المحتوى في صورة أفضل حسب طرق العرض الحديثة للمحتوي الإعلامي بأنواعه.





يعد هذا البروتوكول عمل مكمل، لما تقوم به إدارة منصة Watch iT، بالحصول على حقوق محتوى مميز، وهو ما يتمثل في مكتبة التلفزيون المصري في مختلف المجالات، وتناسب أعمال ماسبيرو مختلف الفئات، وخاصة أن التليفزيون المصري يملك الكثير من المحتوى المميز، والذي تعرض للسرقة في الماضي عبر العديد من المواقع على شبكة الإنترنت





حماية المحتوي الإعلامي

شدد تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن شركات إنتاج المحتوى العالمية أو القنوات المتخصصة في مختلف المجالات تعمل عالميا على حماية حقوق الملكية الفكرية للمحتوى من خلال منصات رقمية مثل منصة Watch iT وبصورة حصرية.





أكد حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن البروتوكول هو جزء من مسئولياتهم نحو حماية حقوق المحتوى الإعلامي المصري، كما أن المنصة تقدم المحتوى باستخدام تقنيات حديثة تناسب تغير طريقة تلقي المحتوى عالميا وتعظم عوائده.





وأكدت الشركة المتحدة للخدمات الرقمية، أن الوصول إلى المنصة من خلال موقعها على الإنترنت www.watchit.com أو من خلال تثبيت التطبيق الموجود على متجر "جوجل بلاي" أو "آبل ستور"





المنافسة الدولية

تعمل المنصة علي خطة تطوير تشمل الأعمال الفنية التي يتم عرضها في رمضان القادم، قد استطاعت منصة watch it الرقمية المصرية أن تنافس بشكل عالمي فى وقت قصير، بعد أن قدمت محتوى جيدا من الأفلام والمسلسلات والبرامج والمسرحيات، حيث حققت نسب مشاهدة عالية بمحتواها الراقى، وقد حققت منصة Watch iT ، ووفقاً للأرقام والإحصائيات، فكرة الانتشار، خاصة أنها منصة ولدت كبيرة، كما يطمح أن الشعب المصري بتواجد منصة رقيمة تنافس تلك المنصات العالمية والرقمية فى هذه الفترة، خاصة مع التطور والبناء والتشييد الذى تقوم عليه الدولة المصرية.





تقدم منصة watch it وجبة دسمة من الأعمال الدرامية والسينمائية خلال الفترة القادم، كما تعمل علي طرح أعمال فنية فى شهر رمضان المقبل، والذى يتنوع بين الأكشن والدراما والتكنولوجيا التاريخية، والكوميدى، وتوفر منصة watch it للمشتركين إمكانية المشاهدة غير المحدودة عبر الأجهزة الرقمية مثل أجهزة الحواسب والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، من خلال اشتراكات يمكن دفعها عبر وسائل الدفع النقدي والإلكتروني المختلفة باستخدام بطاقات الائتمان من فيزا أو المحافظ الإلكترونية أو نقداً عن طريق خدمات شبكة فورى.



