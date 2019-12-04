Advertisements
Advertisements
Advertisements

كوريا الشمالية تحذر أمريكا: النزاع المسلح قد يبدأ في أي لحظة

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 03:36 م
Advertisements
زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية
وكالات
Advertisements

أكدت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، أن النزاع المسلح الشامل بينها والولايات المتحدة قد يبدأ في أي لحظة.

 

وتعهدت كوريا الشمالية، بالرد عبر كل مستوى على أي استخدام محتمل للقوة من قبل الحكومة الأمريكية، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم.

 

وبحسب مصادر إعلامية كورية شمالية، زار زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، وحدة عسكرية في جزيرة تشانجرين الواقعة شمال الحدود البحرية الغربية مع كوريا الجنوبية، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية.

 

وقال كيم خلال زيارته: "يُعد الإعداد السياسي والأيديولوجي الشامل، بالإضافة إلى المادية والتقنية، أمرًا ضروريًا ... يجب أن تكون التدريبات قريبة من ظروف القتال الحقيقية. حتى نتمكن من الاستعداد لأي عملية أو مهمة عسكرية"، كما نقلت وكالة "رويترز".

 

وأجرت القوات الكورية الشمالية تدريبات بالمدفعية بالقرب من الحدود البحرية المتنازع عليها مع كوريا الجنوبية بأمر من الزعيم كيم جونغ أون، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية اليوم الاثنين، مما أدى إلى توبيخ فوري من الجنوب وسط المحادثات النووية المتوقفة.

 

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن إطلاق النار وقع اثناء تفقد كيم وحدة عسكرية في جزيرة تشانرين قبالة الساحل الغربي.

 

كانت هذه أول رحلة يقوم بها كيم إلى وحدة عسكرية في الخطوط الأمامية منذ أن دخل في محادثات نووية مع الولايات المتحدة العام الماضي. تتوقف المفاوضات النووية إلى حد كبير الآن مع تصعيد كوريا الشمالية للضغط على واشنطن لرفع العقوبات الدولية والتخلي عن السياسات العدائية تجاه كوريا الشمالية.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وكالة الأنباء كوريا الشمالية امريكا النزاع المسلح

أخبار تهمك

أحمد فتحي يشعل فتيل أزمة في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس الزمالك يهاجم الأهلي على شرف كارتيرون (فيديو)

منذ ساعتين و 7 دقيقة

بث مباشر| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام مباشرة live يلا شوت رابط ماتش توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر match

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

منذ يوم

جاريث بيل يطعن جمهور ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

كارتيرون يوجه رسالة لجماهير الزمالك في أول ظهور (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

منذ حوالي 20 ساعة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر Liverpool Salah.. يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة إيفرتون ضد ليفربول

منذ حوالي 20 ساعة

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 4-12-2019.. ارتفاعات بالجملة لسعر عيار 21

منذ حوالي 5 ساعات

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

مفاجأة.. نجم أهلي جده معروض على الأهلي في الشتاء

منذ حوالي 12 ساعة

رئيس الزمالك عن رحيل أمير مرتضى: سلملي على أمك (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

الأهلي في طريقه لاستعادة "المدفعجي"

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يكسر ذراع زيدان

منذ ساعتين و 27 دقيقة

محمد صلاح يرحل إلى هذا الفريق مقابل 136 مليون إسترليني

منذ حوالي 20 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر الزمالك ضد الشرقية اليوم بدون تقطيع ON SPORT يوتيوب جودة متعددة ZAMALEK MATCH

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

بعد تحذيرات لواشنطن.. كوريا الشمالية تطلق صاروخين في البحر

كوريا الشمالية: توقيت حضور "كيم" قمة الآسيان "غير مناسب"

كوريا الشمالية تجري تدريبات بالمدفعية بأمر من كيم

زعيم كوريا الشمالية يراقب التدريبات العسكرية ويؤكد أهمية الاستعداد القتالي الحقيقي

كوريا الجنوبية تنتقد تدريبات بيونغ يانغ وتعتبرها انتهاكاً للاتفاق العسكري

كوريا الجنوبية تطلق طلقات تحذيرية لصد تابعة لجارتها الشمالية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:43 م

رئيس الزمالك عن رحيل أمير مرتضى: سلملي على أمك (فيديو)

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

09:30 م

رئيس الزمالك يهاجم الأهلي على شرف كارتيرون (فيديو)

01:32 م

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

07:39 م

أحمد فتحي يشعل فتيل أزمة في الأهلي

11:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status